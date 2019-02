Antonella Clerici a ruota libera su Sanremo e i tre conduttori

Antonella Clerici a ruota libera a Tv Talk: l’opinione su Sanremo (e i tre conduttori) e La Prova del Cuoco (“Sarebbe stato facile continuare a guadagnare bene”)

Antonella Clerici a ruota libera, sia sulla sua vita privata, sia sui suoi impegni televisivi. La conduttrice, che a breve inizierà l’avventura di Sanremo Young, è stata ospite del programma di Rai 3 Tv Talk dove ha affrontato svariati temi, parlando di alcuni momenti salienti della sua carriera e di questioni attuali, da Sanremo, alla ‘Prova del Cuoco’ in corso condotta da Elisa Isoardi (riferendosi al piccolo incidente del dito in cui è incappata l’ex di Salvini), passando per Portobello. Largo anche all’opinione su Virginia Raffaele, Claudio Baglioni e Claudio Bisio, i tre conduttori della 69esima edizione del Festival canoro.

“Sarebbe stato facile stare alla Prova del cuoco e guadagnare bene…”

“No, non ricordo di essermi mai tagliata un dito. Ho avuto coliche renali in diretta, ma nessun taglio”, fa sapere Antonella, rispondendo al giornalista Bernardini che ha ricordato il piccolo incidente in cui è incappata pochi giorni fa Elisa Isoardi. Spazio poi a Domenica In: “Potrebbe essere nelle mie corde, ma Mara venier è perfetta, sta come il formaggio sui maccheroni“. Si entra nella sfera personale: “Ho fatto una bellissima carriera, dopo anni di lavoro quotidiano ho voluto vivere ritmi più consoni alla mia età. Ho conosciuto un uomo straordinario e quindi ho pensato di rallentare”. Oggi la Clerici si è stabilita nei pressi di Milano e vive in una casa con tanto di bosco: “Sarebbe stato facile stare alla Prova del cuoco e guadagnare bene… Ma oggi vivo in serenità e sono felice”.

Bisio, Baglioni, Virginia Raffaele: il parere di Antonella Clerici

Per quanto riguarda i dati di ascolto di Portobello confessa: “Obiettivamente vedendo i risultati del prime time non è stato un successo, ma nemmeno un insuccesso”. Arriva anche l’opinione sui tre conduttori del Festival di Sanremo attuale: “Chiunque lo faccia ha la mia solidarietà per la complessità e le pressioni che esistono. Tutti e tre non sono conduttori puri“. Per quanto riguarda Baglioni rimarca la sua bravura nell’aver riportato al centro della kermesse la musica italiana “Unico difetto, troppe canzoni. Però la musica di ogni tipo è passata sul palco e questo è stato bello”, ha chiosato. “Virginia è bravissima, soprattutto quando butta via il copione e scardina gli schemi. Bisio ha sofferto di più perché non conosce i meccanismi della diretta. Però passa il suo cuore, la sua emozione”, ha concluso.