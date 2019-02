Elisa Isoardi, La Prova del Cuoco: l’incidente, arriva il medico

Elisa Isoardi, La Prova del Cuoco: l’incidente con il coltello e l’intervento del medico durante la diretta

Piccolo incidente per la conduttrice Elisa Isoardi durante la diretta de La Prova del Cuoco in onda nella mattinata odierna. L’ex compagna del Ministro dell’Interno Matteo Salvini, infatti, si è tagliata con una lama, mentre stava lavorando a un piatto di melanzane. Nulla di irreparabile, ma il programma di Rai 1 ha dovuto arrestarsi per qualche minuto per permettere l’intervento di un medico, il quale prontamente ha ‘rimesso in sesto’ la presentatrice che ha potuto tornare al timone della trasmissione che è continuata regolarmente. Inoltre, la Isoardi è apparsa qualche ora dopo sui social per dare ulteriori rassicurazioni sulla sua salute.

La Prova del Cuoco: il post di Elisa Isoardi e le parole sugli ascolti

“Orgogliosa anche di essermi tagliata un dito”, ha scritto la conduttrice su Instagram, riprendendosi sorridente con il cuoco al suo fianco. Insomma un piccolo disguido da cucina e nulla più, a parte qualche goccia di sangue sperperata. Incidenti a parte, la sua conduzione de La Prova del Cuoco continua a essere molto chiacchierata, soprattutto per il calo degli ascolti del programma rispetto alle edizioni targate Antonella Clerici. Sulla questione si è espressa la stessa Isoardi, in un’intervista recente rilasciata al settimanale Oggi: “Io adesso penso solo a portare su gli ascolti della Prova del Cuoco, mica sono una pallina da flipper! Ora desidero far bene ciò che faccio, perché non è uno scherzo, controllo ogni singola cosa fino in fondo, quasi maniacalmente. Spero che il mio programma vada bene perché mi prendo la responsabilità in prima persona”.

Elisa Isoardi passa a La Vita in Diretta al posto di Francesca Fialdini? La risposta della presentatrice

La conduttrice, durante la chiacchierata con la rivista, ha risposto anche alle voci che la vorrebbero al timone de La Vita in Diretta e che, quindi, la vedrebbero sostituire la collega Francesca Fialdini: “Resto concentrata sul ‘qui e ora’. Ma sono certamente una conduttrice versatile, potrei farlo!”.