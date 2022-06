Edoardo Tavassi e la storia con Angelica Livraghi del Grande Fratello

Grazie al settimanale Mio è venuta a galla una relazione d’amore di Edoardo Tavassi mai svelata fino ad oggi. Quando era adolescente il fratello maggiore di Guendalina, tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022, è stato legato ad Angelica Livraghi, ex concorrente del Grande Fratello. A spifferare la notizia proprio l’ex gieffina, che ha partecipato alla stessa edizione che ha reso popolare la Tavassi.

In un’intervista Angelica – che oggi lavora come toelettatrice ma sogna di tornare a far parte del mondo dello spettacolo – ha raccontato che la storia d’amore con Edoardo Tavassi è nata quando lei aveva 14 anni. All’epoca, stando al racconto della Livraghi, il naufrago era un rapper e faceva le gare di freestyle. Il primo incontro tra i due sarebbe avvenuto a un bar del porto di San Felice Circeo, dove entrambi erano in vacanza.

Le confidenze di Angelica Livraghi

Angelica Livraghi ha dichiarato:

“Edoardo era molto romantico: viveva con la mamma a Castelnuovo di Porto e prendeva sempre il treno per venirmi a trovare. La nostra storia è durata pochissimo, devo dire però che era simpaticissimo già allora. È una bella persona”

A quanto pare, però, i due non avrebbero mantenuto alcun rapporto dopo la partecipazione di Angelica al Grande Fratello, dove più volte si è scontrata con Guendalina Tavassi. La Livraghi ha infatti ammesso:

“Peccato che quando sono uscita dalla Casa lui mi abbia fatto uno scherzo telefonico brutto: io sono molto permalosa e ci rimasi male!”

Il commento della madre di Edoardo e Guendalina Tavassi

La storia d’amore tra Edoardo Tavassi e Angelica Livraghi è stata poi confermata, sempre alla rivista Mio, dalla madre del ragazzo, la signora Emanuela Fuin che ha ridimensionato il tutto:

“Avranno avuto quindici anni ed è stato un flirt durato giusto qualche giorno…”

Successivamente Edoardo Tavassi ha avuto altre liaison importanti, tra cui quella con l’ex allieva di Amici, oggi attrice in carriera, Diana Del Bufalo. Angelica Livraghi si è invece legata grazie al Grande Fratello a Ferdinando Giordano. Dopo la fine del reality show ha intrapreso una relazione con un altro uomo. Relazione durata dieci anni, con progetti importanti, ma oggi finita, con grande dispiacere di Angelica, che non ha confidato che il legame non si è di certo spezzato per mancanza d’amore.

Angelica Livraghi è attualmente single proprio come Edoardo Tavassi. Terminata l’avventura all’Isola dei Famosi ci sarà modo per i due di incontrarsi di nuovo e ricordare i vecchi tempi dell’adolescenza? Chissà…In Honduras Edoardo sta vivendo un flirt con Mercedesz Henger ma la conoscenza fatica a decollare…