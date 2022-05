Perché la madre di Guendalina ed Edoardo Tavassi è famosa

La madre di Guendalina ed Edoardo Tavassi è Emanuela Fuin. Splendida 55enne oggi, forse non tutti sanno che ha lavorato per diverso tempo nel mondo dello spettacolo prima di mettere su famiglia. Negli anni Ottanta è stata una delle ragazze coccodè nel programma cult di Renzo Arbore e Nino Frassica Indietro tutta. Ha inoltre lavorato ad altre trasmissioni del piccolo schermo quali L’Arabe Fenice e Fantastico.

Emanuela Fuin è stata pure un’attrice: è comparsa in diverse fiction, come Commesse sulla Rai, ed è stata nel cast di alcuni film quali Palla al centro, Un tassinaro a New York, Belli Freschi, La più bella del reame. La donna è inoltre apparsa in importanti spot pubblicitari per marche di gelati.

Una carriera di tutto rispetto, che poteva continuare: peccato però che Emanuela Fuin abbia scelto di accantonare il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia. Ha sposato il facoltoso avvocato romano Luciano Tavassi e ha avuto due figli, Edoardo e Guendalina. Il primo è arrivato nel 1985, la seconda l’anno successivo.

Il matrimonio dei genitori Tavassi non è durato e la signora Emanuela, come raccontato in una recente intervista per il settimanale Mio, ha sofferto molto per la separazione. In più ha dovuto affrontare un’aspra lotta con l’ex marito, che voleva toglierle i figli. A tal proposito l’ex soubrette ha confidato:

“Guendalina fu portata via dal padre e dopo sei mesi che non avevo sue notizie un giudice decise di chiederle con chi volesse stare. Fu affidata al padre ma io la seguivo e la amavo a distanza e tra noi c’è sempre stato un forte legame. Come col fratello, visto che era stata separata anche da lui”

La madre dei Tavassi attacca il fratello di Belen

Emanuela Fuin è legata parecchio ai suoi figli ed è contenta di vederli così uniti e complici ora, dopo le tante avversità della vita. Per questo non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina a Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen, che all’Isola dei Famosi ha puntato il dito contro i Tavassi:

“Edoardo gli aveva confidato che in un momento di difficoltà era stato aiutato dalla sorella e da questo è venuto fuori che lui si fa mantenere da Guenda. Non è vero: Edo ha un suo lavoro e si mantiene da solo. Non so se lo stesso si possa dire per Jeremias Rodriguez, il signor Belen. Grazie alla sorella ha fatto i reality e tutta la famiglia è venuta in Italia: credo che lui sia l’ultimo a poter giudicare”

Emanuela Fuin ci ha tenuto a spiegare che per motivi logistici i figli più piccoli di Guendalina – Cloe e Salvatore avuti dall’ex marito Umberto D’Aponte – sono stati a casa del nonno materno mentre la madre era in Honduras. Tutti i weekend, invece, sono stati dalla nonna, con la quale hanno un ottimo rapporto.