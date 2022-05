Grande Fratello: Angelica Livraghi cosa fa oggi e rapporto con Ferdinando

Che fine ha fatto Angelica Livraghi del Grande Fratello 11? Dopo la popolarità ottenuta grazie alla storia d’amore con Ferdinando Giordano, nata proprio nella Casa più spiata d’Italia, la bella romana si è allontanata gradualmente dal piccolo schermo. Oggi ha 34 anni, non lavora più nel mondo dello spettacolo, è tornata single ed è pronta a nuove esperienze.

Oggi Angelica Livraghi è una bravissima toelettatrice ma spera di tornare presto a divertire il pubblico con la sua vivacità e solarità. La giovane ha visto di recente il suo vecchio agente, che è stato ben contento di riprenderla nella sua scuderia. Nell’ultimo periodo Angelica ha iniziato a darsi da fare sui social network e ha sostenuto pure i provini per l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

Agli autori, come spiegato dalla stessa Livraghi, era piaciuta molto ma ha sostenuto il colloquio quando ormai il cast era già concluso. Ma chissà che non possa ritentare il prossimo anno, magari insieme alla versione Vip del reality show che le ha donato la notorietà…Intanto è finita la relazione più importante della sua vita, durata ben dieci anni. Angelica credeva molto in questo legame con Simone, che non fa parte dello showbiz, ma non ha funzionato.

Al settimanale Mio l’ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato che non è finita per mancanza di sentimento ma perché il suo ex compagno non aveva i suoi stessi progetti di vita. Ha così parlato della fine di questa liaison:

“Ero sicura che quel treno fosse il mio. Invece, a un certo punto, mi sono resa conto che tutti quei sogni, che tutto quello in cui credevo in realtà non si sarebbero concretizzati. Così ho preso coraggio e ho deciso di scendere dal treno”

Il rapporto oggi tra Angelica Livraghi e Ferdinando Giordano

Oggi Angelica Livraghi si sta godendo questo momento di solitudine, è ripartita da se stessa. In attesa di trovare qualcuno di speciale ha riallacciato i rapporti con il suo ex fidanzato più famoso, Ferdinando Giordano, conosciuto al Grande Fratello nel 2012.

Angelica ha ammesso che l’ex compagno era molto geloso e per questo l’aveva costretta a non avere più alcun tipo di contatto con Ferdinando. Ora però i due si sono rivisti e hanno saputo creare una splendida amicizia. Un affetto che rimarrà per sempre, ha precisato la Livraghi.