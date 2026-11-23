Altro grave lutto per Antonella Clerici e altra apertura di puntata mesta di È sempre mezzogiorno. Lunedì 23 novembre, la conduttrice di Legnano, non appena ha preso la linea, si è rivolta al pubblico, confidando che nei giorni scorsi è morta la sua cara amica Tatiana, chiamata affettuosamente Tati. Clerici ha spiegato di aver deciso di parlare in trasmissione della scomparsa della donna perché da tempo ha stretto un patto con chi la segue fedelmente in tv.

È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici colpita da un altro lutto: morta l’amica Tati

“Io ho stretto con voi un patto, da tanto tempo, che vi dico tutto quello che passa nella mia vita, gioie e dolori. Ultimamente sono più dolori che gioie”, ha esordito Clerici per poi riferire di essere stata colpita da un grave lutto di recente: “Ho perso un’altra amica importante, la mia amica Tati, forse lo avrete letto anche sui social, perché è stata una persona molto importante nella mia vita. A distanza di un anno, dopo Dimitri Tollini, è successo anche questo”. Dimitri Tollini è venuto a mancare all’inizio del 2026. Era il migliore amico di ‘Antonellina’ nonché suo collega di lavoro; è infatti stato suo autore televisivo e assistente.

“Io penso che anche voi a casa, ognuno ha il suo bagaglio di gioie e di dolori, quindi il fatto di sentirvi vicini, raccontarvi quello che mi succede, mi fa sentire meno sola, e fa sentire meno soli anche voi. Volevo raccontarvelo, magari in questi giorni sarò meno frizzante del solito e sapete il perché”, ha concluso Clerici nell’annunciare la morte dell’amica Tati.

Il messaggio scritto sui social

Di recente, Clerici aveva scritto anche un messaggio sui social per salutare l’amica del cuore: “Ciao Tati, grazie per tutto. Per la tua infinita generosità, la tua amicizia, la tua accoglienza, dolcezza e amore. Hai fatto tanto per tutti e il tuo sorriso non lo dimenticherò mai”.

È sempre mezzogiorno: la redazione e il publico vicini a Giusina Battaglia dopo la morte del marito

Nelle scorse settimane, la famiglia di È sempre mezzogiorno ha dovuto affrontare un’altra vicenda delicata legata a un lutto: improvvisamente è morto il marito di Giusina Battaglia, una delle chef del cast della trasmissione. Anche in quel caso Clerici ha parlato in diretta della vicenda. Dopo i funerali dell’uomo, Giusina è tornata nel programma per un rapido saluto, ringraziando tutti coloro che le sono stati vicini e che le hanno scritto messaggi di solidarietà e vicinanza.

Giusina è una cuoca palermitana che durante il Covid aveva iniziato a lavorare sui social con le ricette di cucina. Il marito collaborava con lei, pensando alla realizzazione dei contenuti e alla post produzione. La coppia ha avuto due gemelli.