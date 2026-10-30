Giusina Battaglia dopo la morte del marito riappare a È sempre mezzogiorno e parla di “giorni terribili”

Giusy Battaglia, per tutti Giusina, è tornata per un saluto nello studio di È sempre mezzogiorno, programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. La chef fa parte del cast dei cuochi da alcuni anni e nei giorni scorsi è stata colpita da un grave lutto: è morto improvvisamente suo marito, Segio Colicchio. La vicenda ha generato un’ondata di affetto nei confronti della donna e dei suoi figli, due gemelli di 10 anni. Sui social migliaia di persone hanno scritto a Giusina, esprimendo vicinanza e cordoglio. Anche il cooking show dell’ammiraglia della tv di Stato è stato molto vicino alla cuoca che ha parlato di “giorni terribili”, ma anche del bisogno di riemergere per il bene suo e dei suoi due frutti d’amore.

È sempre mezzogiorno, Giusina Battaglia torna in studio: l’abbraccio di Antonella Clerici

Giusina è apparsa a È sempre mezzogiorno nel corso della puntata in diretta di venerdì 30 ottobre. ‘Antonellina’ l’ha abbracciata calorosamente, chiedendole come stava. “Un passo alla volta, è una situazione nuova, ma mi sono detta che devo riemergere per i miei bambini. E devo lavorare e devo continuare a vivere per loro e per me. E non deprimermi”, ha dichiarato la chef, con voce commossa, quasi spezzata dalle lacrime.

“Oggi – ha aggiunto – sentivo il bisogno di venirvi a salutare perché mi siete stati vicinissimi in questi giorni terribili”. Infine Giusina ha ringraziato anche tutti coloro che sui social le hanno mandato messaggi d’affetto. Si è scusata per non aver risposto a molti, ma ha assicurato di leggere tutti i pensieri che le vengono rivolti

L’annuncio della morte del marito Sergio Colicchio

Esattamente 11 giorni fa, ossia il 19 ottobre, Antonella Clerici aveva aperto la puntata dando la tragica notizia della morte di Sergio Colicchio, spiegando che l’uomo era venuto a mancare improvvisamente. Non sono stati forniti altri dettagli sulle cause del decesso. Da quanto lasciato intendere, Colicchio non era malato.

La doppia carriera di Giusina: giornalista e chef

Giusina è entrata a far parte del cast di È sempre mezzogiorno circa tre anni fa. Per lei fu un sogno. “Non credevo alle mie orecchie. Antonella era il mio mito e conoscerla un sogno nel cassetto. Tante volte mi ha chiesto delle ricette, prendeva i copioni e li portava a casa. Mi sento proprio in famiglia”, aveva detto la cuoca in un’intervista rilasciata a Fanpage.it, commentando la sua esperienza nella trasmissione di Rai 1.

Battaglia è originaria di Palermo. Nel 2005, dopo aver conseguito la laurea, si è trasferita a Milano iniziando la carriera di giornalista. Durante i mesi del Covid, proprio insieme a Sergio, ha iniziato a creare contenuti di cucina sui social, la sua grande passione. Da lì è partito un nuovo progetto. Lei ai fornelli, Colicchio a filmare. Nel 2023, dopo che già si era fatta notare, è arrivata la chiamata di Antonella Clerici. Un sogno che si è avverato.