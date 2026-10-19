Tragico annuncio di Antonella Clerici in diretta, “morto il marito di Giusina Battaglia”: lascia due gemelli

Annuncio tragico di Antonella Clerici durante l’apertura della puntata del 19 ottobre di È sempre mezzogiorno: la conduttrice di Legnano, con tono mesto, ha riferito al pubblico che è morto improvvisamente il marito di Giusina Battaglia, la cuoca palermitana che da qualche stagione fa parte del cast fisso del cooking show di Rai 1. Clerici ha spiegato di aver deciso di condividere la drammatica notizia in quanto ritiene che lei, chi lavora al programma e i telespettatori che lo seguono siano “una famiglia”.

È sempre mezzogiorno, morto il marito di Giusina Battaglia: parla Antonella Clerici

Clerici ha premesso di dover aprire la puntata con una notizia non bella: “Noi siamo una famiglia e quel che succede ve lo raccontiamo. Vogliamo mandare un grandissimo abbraccio a Giusina Battaglia perché questo weekend ha avuto un gravissimo lutto, è mancato all’improvviso suo marito”. La conduttrice ha sottolineato la vicinanza sua e di chi lavora alla trasmissione alla cuoca e ai suoi due gemelli di 10 anni.

“Quando te la sentirai, noi ti aspettiamo. Intanto cercheremo di esserti il più vicino possibile”, ha concluso Clerici, con tono provato e rispettoso. La clip del discorso della 62enne milanese è stata anche diffusa sui social, dove tantissimi utenti hanno espresso solidarietà nei confronti della vedova Giusina e dei suoi due figli, Marco e Luca.

Per quanto riguarda le cause del decesso del marito della chef, a parte il fatto che si è trattato di una scomparsa improvvisa e inaspettata, non è stato aggiunto altro nello studio di È sempre mezzogiorno.

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Giusina Battaglia, dal giornalismo ai fornelli

Giusi Battaglia, detta Giusina, è nata nel 1976 a Palermo. Oltre a essere una cuoca, è una giornalista. Si è trasferita a Milano nel 2005, lavorando per un ufficio stampa. Nella sua carriera ha collaborato, tra gli altri, con Benedetta Parodi, Antonino Cannavacciuolo e il duo Ficarra e Picone. Nel 2010 si è sposata con Sergio, ex cameraman. Proprio Sergio è colui che ha cominciato a filmare la moglie sui social alle prese con le prime ricette culinarie.

L’idea di far diventare la passione per la cucina un lavoro germogliò durante il periodo del Covid. Come tutti, Giusina e Sergio si ritrovarono chiusi in casa. Fu allora che cominciarono a diffondere i primi video delle ricette. Il talento della cuoca fu subito notato da Food Network e il 2 maggio 2020 Battaglia ha pubblicato la prima puntata di Giusina in cucina: lei ai fornelli e il marito a organizzare ed eseguire le riprese.

Da quel momento ha continuato a coltivare la sua passione per la tavola e a lavorare a vari progetti. Si è fatta notare anche da È sempre mezzogiorno, entrando a far parte del cast fisso della trasmissione.