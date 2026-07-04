Antonella Clerici distrutta, morto l’amico e braccio destro Dimitri Tollini: annuncio straziante

Grave lutto per Antonella Clerici, che in queste ore sta piangendo la morte del suo storico collaboratore nonché amico di lunga data Dimitri Tollini. A dare la tragica notizia è stata la stessa conduttrice Rai, attraverso un post straziante pubblicato sui suoi canali social, dove ha anche diffuso un video per ricordare il suo ex braccio destro. I due si sono conosciuti quasi 30 anni fa, per la precisione 28. Il primo incontro è avvenuto nel lontano 1998, in Romagna, terra di origine di lui. Non sono state rivelate le cause del decesso. Clerici, però, nell’annunciare la scomparsa dell’uomo, ha ringraziato lo Ieo, ossia l’Istituto europeo di oncologia, l’Airc e l’Associazione Vidas cure palliative. Dettaglio che spinge a credere che Tollini, prima di spegnersi, abbia lottato contro un tumore.

Morto Dimitri Tollini: l’annuncio di Antonella Clerici

“Era l’estate del 1998 quando ti incontrai nella tua amata Romagna vestito di bianco. Da allora Dimitri&Antonella è diventato un binomio inscindibile”, ha esordito così la conduttrice che è poi passata a spiegare il forte legame che la univa al compianto collaboratore. “Quanta vita passata insieme – ha aggiunto – tra lavoro, viaggi, avventure. Noi. Il mio migliore amico. Il mio braccio destro. Quante risate, pianti, litigate, scelte condivise. E oggi che non ci sei più mi sembra di camminare sull’orlo di un baratro. La voragine della tua assenza”.

“Cosa farò, amico mio, senza di te? Te ne sei andato troppo giovane e troppo in fretta. Grazie di tutto. Il tempo e i pezzi di vita che ci siamo dedicati resteranno per sempre con noi. Ciao Dimitri, con la tua canzone di sottofondo cantata da te“, ha scritto Clerici riferendosi al brano di Ornella Vanoni Domani è un altro giorno. Infine ha rivolto calorosi ringraziamenti alle associazioni e agli istituti oncologici già citati.

I colleghi scrivono ad Antonella Clerici: ondata di sostegno

Il post ha raccolto centinaia di messaggi. Molti utenti hanno espresso sostegno nei confronti della conduttrice di Legnano, comprendendo il suo dolore per la grave perdita. Diverse anche le persone del mondo dello spettacolo che hanno lasciato un pensiero per ‘Antonellina‘ e il suo collaboratore. Tra queste Carlo Conti, Francesco Arca, Simona Ventura, Federica Panicucci, Serena Rossi, Mara Venier, Monica Caradonna, Francesca Barra, Serena Bortone, Andrea Mainardi, Roberto Alessi e Giovanna Civitillo.

Quello tra Clerici e Tollini non era soltanto un bel legame professionale di reciproca stima, bensì un rapporto umano profondissimo durato quasi tre decenni. Come spiegato da Fanpage.it, Dimitri era una delle figure più importanti della redazione di È sempre mezzogiorno, il programma che ‘Antonellina’ conduce dal lunedì al venerdì su Rai 1 durante la stagione televisiva invernale.