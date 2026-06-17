Il saluto tolto ad Antonella Clerici e la stima per Silvia Toffanin, le rivelazioni su Raffaella Carrà

Il 18 giugno 2026 Raffaella Carrà, icona del mondo dello spettacolo, avrebbe compiuto 83 anni. Il suo storico agente e amico Angelo Perrone ha rilasciato un’intervista all’agenzia LaPresse, a cui ha rivelato alcuni curiosi aneddoti riguardanti la sua ex assistita. Ha ad esempio raccontato che per un periodo tolse il saluto ad Antonella Clerici per una dinamica verificatasi durante il sequel del programma “Sogni”. Ha anche confessato che Carrà provava molta stima nei confronti di Silvia Toffanin, ma che non riuscì mai ad andare a “Verissimo” per questioni logistiche.

Raffaella Carrà e i rapporti con Antonella Clerici e Silvia Toffanin

Perrone ha sostenuto che Carrà è stata un’artista unica nel panorama televisivo italiano e che nessun’altra figura oggi può essere in qualche modo considerata la sua erede perché lei “ha dimostrato di saper far tutto”. Spazio poi a dei racconti sui rapporti che ebbe con alcune sue colleghe. L’agente ha riferito di quando Mara Venier andò a intervistarla in Spagna. Grazie a quell’incontro, a Raffaella tornò la voglia di lavorare in Italia: “Così l’anno dopo nacque ‘Carramba che sorpresa’”.

Per un periodo ebbe rapporti tesi con Antonella Clerici. “Le tolse il saluto per un periodo – ha affermato Perrone – perché, secondo lei, non era stata corretta a fare il sequel di un suo show, ‘Sogni’, con la sua stessa equipe, senza avvisarla. Infatti preferì andare ospite dal competitor ‘Io canto’ condotto da Gerry Scotti piuttosto che a ‘Ti lascio una canzone’”.

Con Loretta Goggi c’era affetto, ha sempre riferito Perrone, in quanto anche la cantante e conduttrice 75enne aveva cominciato con lei negli anni Settanta nel varietà. “E stimava molto Silvia Toffanin e le sue interviste garbate, come le definiva lei. Solo per questioni logistiche non riuscì ad andare a ‘Verissimo’ ma le piaceva molto”, ha aggiunto il manager.

Angelo Perrone: “Fino ad ora pessimi tentativi di fare omaggio a Raffaella”

Carrà avrebbe oggi 83 anni. Perrone ha spiegato che avrebbe festeggiato il compleanno come ha sempre fatto, ossia circondandosi delle persone a lei vicine, vale a dire gli amici e i collaboratori più stretti come Sergio Japino, Gianluca Pelloni e Alessandro Lo Cascio. Non amava le autocelebrazioni ed essere al centro della scena quando si trattava del suo privato. Perrone ha ricordato che per un suo compleanno le aveva proposto di organizzare un maxi concerto allo stadio Olimpico e che l’evento avrebbe potuto essere ripreso da RaiUno. “Mi prese per pazzo. Io fino ad ora ho visto pessimi tentativi di farle omaggio”, ha chiosato il manager.

Infine ha parlato della fondazione a suo nome che sta per nascere, sottolineando di essere contento dell’iniziativa, dicendosi certo che Gianluca Pelloni e Matteo Pelloni, rispettivamente il figlio adottivo di Raffaella e il nipote, faranno un grande lavoro e grandi iniziative degne del nome della compianta artista.