Duro colpo per Sophie Codegoni: porta sbarrata per due noti talent

In queste settimane si stanno tenendo i casting per i talent show e i reality che andranno in onda nel corso della prossima stagione televisiva e, come di consueto, continuano a rincorrersi i rumors su chi, nel panorama del mondo dello spettacolo, si metterà in gioco in uno di questi programmi. Tra le news più interessanti ci sono sicuramente quelle su coloro che sono caduti definitivamente nel calderone dei grandi esclusi e, a proposito di questo, nelle ultime ore è si è fatta strada una succulenta segnalazione che vede protagonista Sophie Codegoni e i suoi progetti televisivi per i prossimi mesi.

Sophie Codegoni grande esclusa

A quanto pare l’ex Bonas di Avanti un Altro dovrà rimandare il suo ritorno in televisione dal momento che, stando a quanto divulgato da Deianira Marzano e Alberto Dandolo su Oggi, è stata clamorosamente esclusa da ben due talent show di successo. Ebbene si, pare proprio che la Codegoni si sia presentata ai provini dei suddetti programmi senza essere presa. Si tratta di “Tale e Quale Show” e di “Celebrity Chef”, il celebre programma di cucina condotto da Alessandro Borghese.

Come anticipato, la notizia è stata riportata da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi e, stando a quanto affermato sulle pagine del suddetto magazine, ci sarebbero delle giuste motivazioni dietro l’esclusione dell’influencer. Per quanto riguarda Tale e Quale Show, pare che quest’anno Carlo Conti abbia deciso di cambiare rotta e di formare un cast “professionale” fatto di “artisti con voci ‘importanti’ e anche cantanti professionisti”. Ecco quindi che, tra i tanti in lista per la partecipazione al talent ci sarebbe anche Manuela Villa. La personalità perfetta da inserire in una simile cornice.

Tornando agli esclusi, a quanto pare non compare solamente la Codegoni nella lista nera, ma anche molti altri volti noti del mondo dei reality show come Micol Incorvaia, Katia Ricciarelli, Carmen Di Pietro e Nadia Rinaldi. Una cosa è certa, si è trattato di un duro colpo per l’influencer che, soprattutto negli ultimi anni, ha puntato davvero tutto sul farsi notare dal mondo dello spettacolo. Pare proprio che dovrà attendere ancora un po’ prima di avere la sua occasione di spiccare il volo e dimostrare il suo valore.