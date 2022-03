Drusilla Gucci risponde ad Antonella Fiordelisi: è ufficialmente guerra

Drusilla Gucci non si è lasciata intimorire da Antonella Fiordelisi e ha risposto a tono alle provocazioni dell’ex fidanzata di Francesco Chiofalo. Tutto è partito dopo che Lenticchio è stato annunciato nel cast della nuova edizione de La pupa e il secchione. Per la Fiordelisi un ruolo perfetto visto che, a detta della 24enne, il personal trainer romano è piuttosto vanitoso e fissato con l’estetica.

Parole che non sono piaciute a Drusilla Gucci, felice accanto a Chiofalo da circa un anno. L’erede della famosa casa di moda italiana ha invitato Antonella Fiordelisi a fare pace con il passato e a smetterla di parlare di Francesco. L’ex spadista ha replicato con sarcasmo, prendendo in giro Drusilla per il suo tono di voce.

Pronta la contro replica della Gucci:

“È inutile parlare di me o cercare di provocarmi…Mi suscita più pathos leggere la lista della spesa”

Insomma, tra le due è ufficialmente guerra. Francesco Chiofalo è invece all’oscuro di tutto: da una settimana è chiuso nella villa de La pupa e il secchione, dove si è subito messo in mostra per la sua simpatia e solarità. Lenticchio non ha mantenuto alcun rapporto con Antonella Fiordelisi, al quale è stato legato per un paio d’anni.

Drusilla Gucci si fida di Francesco Chiofalo

A Pomeriggio 5 Drusilla Gucci ha ammesso di fidarsi ciecamente di Lenticchio, con il quale fa ormai coppia fissa da ben otto mesi. Si sono incontrati per motivi di lavoro e si sono innamorati. Una coppia che ha destato fin da subito scalpore per via delle grosse differenze tra Francesco e Drusilla. Proprio quelle differenze, però, hanno unito Chiofalo e la Gucci, oggi più innamorati che mai.

In alcune interviste Francesco Chiofalo non ha esitato a definire Drusilla Gucci la donna giusta, quella con la quale realizzare sogni importanti come il matrimonio e dei figli. La relazione procede a distanza: Francesco vive a Roma mentre la Gucci abita ancora a Firenze con la sua famiglia.

Se Chiofalo ha ritrovato la serenità accanto a Drusilla Gucci lo stesso non si può dire per Antonella Fiordelisi, che è single. Dopo l’addio a Lenticchio diversi flirt ma nessun fidanzato ufficiale per la bella 24enne. La campana ha però confidato ai suoi fan di essere molto serena in questo periodo della sua vita.