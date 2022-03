Antonella Fiordelisi sfotte Drusilla Gucci, fidanzata dell’ex Chiofalo

By

La modella e influencer di Salerno non ha apprezzato la frecciatina dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi

Tensione tra Antonella Fiordelisi e Drusilla Gucci, rispettivamente ex e attuale fidanzata di Francesco Chiofalo, tra i protagonisti della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show. L’ex spadista di Salerno, che nel suo curriculum sentimentale vanta pure un flirt con Ignazio Moser, non ha apprezzato la frecciatina dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. E ha prontamente replicato prendendo in giro l’erede della nota maison italiana…

Piccolo passo indietro: tutto è iniziato quando Antonella Fiordelisi ha criticato Francesco Chiofalo per la sua partecipazione al nuovo programma di Barbara d’Urso. L’ha definito una persona che cura molto il suo aspetto fisico perché parecchio insicura. Antonella ha addirittura ricordato quando ha accompagnato Francesco in Turchia per un trapianto di barba.

Parole che non sono piaciute più di tanto a Drusilla, che a Pomeriggio 5 si è tolta qualche sassolino dalla scarpa:

“Non ho niente contro di lei perché non la conosco. Ma è evidente che la ragazza ha dei problemi con il passato che dovrebbe risolvere. Passato è quella cosa che sta alle spalle, forse se riuscisse a fare questo processo farebbe un piacere a tutti”

Drusilla Gucci ha poi tirato una stoccata in merito al presunto tradimento di Francesco Chiofalo ai danni di Antonella Fiordelisi:

“Con me non è mai successo. Evidentemente non se lo sapevano tenere…”

La replica della modella e influencer di Salerno è arrivata su Instagram, dove non ha esitato a prendere in giro la Gucci per il modo in cui parla:

“Ho visto i video che mi avete segnalato…potrebbe mettere più enfasi in quello che dice”

La Fiordelisi ha accompagnato il commento con tre Z. Il messaggio è chiaro: secondo Antonella Drusilla è una persona molto noiosa e monotona. Provocazione alla quale – almeno per il momento – la nuova fidanzata di Francesco Chiofalo non ha ancora risposto.

Silenzio pure da parte del famoso Lenticchio di Temptation Island, attualmente rinchiuso nella villa de La Pupa e il Secchione. Un ritorno importante in tv per il personal trainer romano, che qualche tempo fa ha dovuto lottare contro il tumore al cervello.

Drusilla Gucci si fida di Francesco Chiofalo

A Barbara d’Urso Drusilla Gucci ha precisato di fidarsi ciecamente di Lenticchio, con il quale fa ormai coppia fissa da ben otto mesi. Si sono incontrati per motivi di lavoro e si sono innamorati. Una coppia che ha destato fin da subito scalpore per via delle grosse differenze tra Francesco e Drusilla. Proprio quelle differenze, però, hanno unito Chiofalo e la Gucci, oggi più innamorati che mai.

In alcune interviste Francesco Chiofalo non ha esitato a definire Drusilla Gucci la donna giusta, quella con la quale realizzare sogni importanti come il matrimonio e dei figli. La relazione procede a distanza: Francesco vive a Roma mentre la Gucci abita ancora a Firenze con la sua famiglia.

Se Francesco Chiofalo ha ritrovato la serenità accanto a Drusilla Gucci lo stesso non si può dire per Antonella Fiordelisi, che è single. Dopo l’addio a Lenticchio diversi flirt ma nessun fidanzato ufficiale per la bella 24enne. La campana ha però confidato ai suoi fan di essere molto serena in questo periodo della sua vita.