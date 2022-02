Francesco Chiofalo sta di nuovo male: “Aspetto un letto in rianimazione”

È un momento difficile per Francesco Chiofalo. Di recente il personal trainer e influencer romano ha perso la sua maialina Polpetta ma deve fare anche i conti con nuovi problemi di salute. L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi si è sottoposto ad una risonanza magnetica di routine dalla quale è emerso che nel condotto nasale che collega la bocca fino alla gola c’è una “palla nera”.

Una massa che deve essere asportata e poi analizzata con la biopsia. “Aspetto che si liberi un letto in rianimazione”, ha spiegato Lenticchio di Temptation Island al settimanale Nuovo. “Seguo le terapie antitumorali e faccio tutti i controlli di routine. Questa macchia sei mesi fa non c’era. Potrebbe essere solo una cisti, ma psicologicamente sono distrutto”, ha aggiunto il 32enne.

L’intervento si terrà al San Camillo di Roma, città dove il personaggio tv è nato e cresciuto e dove vive ancora oggi. La grande speranza di Francesco è, ovviamente, che non si tratti di nuovo di un cancro. Qualche anno fa Chiofalo ha dovuto fare i conti con un tumore al cervello, che ha stravolto la sua vita.

In quell’occasione ha avuto il supporto dell’ex compagna, la spadista, modella e influencer Antonella Fiordelisi: dopo due anni insieme, ad un passo dalla convivenza, la coppia è scoppiata con grande sofferenza di Chiofalo, che credeva molto in questo rapporto.

Francesco Chiofalo in love con Drusilla Gucci

In questi giorni complicati Francesco Chiofalo può contare sulla sua compagna Drusilla Gucci. Lenticchio e l’ereditiera fanno coppia fissa dallo scorso giugno. Si sono incontrati per motivi di lavoro e si sono innamorati. Una coppia che ha destato fin da subito scalpore per via delle grosse differenze tra Francesco e Drusilla. Proprio quelle differenze, però, hanno unito Chiofalo e la Gucci, oggi più innamorati che mai.

In alcune interviste Francesco Chiofalo non ha esitato a definire Drusilla Gucci la donna giusta, quella con la quale realizzare sogni importanti come il matrimonio e dei figli. Al momento, però, la relazione procede a distanza: Francesco vive a Roma mentre la Gucci abita ancora a Firenze con la sua famiglia.

Chiofalo non ha escluso un ritorno in tv, magari a Temptation Island proprio con Drusilla. Francesco ha già partecipato due volte al programma prodotto da Maria De Filippi: nel 2017 con l’ex fidanzata Selvaggia Roma e successivamente come tentatore alla prima edizione Vip del format.