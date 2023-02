Dramma Lino Banfi: arriva una toccante lettera di Papa Francesco

Papa Francesco vicino a Lino Banfi dopo la grave perdita che ha subito l’attore. L’interprete pugliese ha perso qualche giorno fa l’adorata moglie Lucia, malata da tempo di Alzheimer. La donna aveva 85 anni e da ben 60 era sposata con Pasquale Zagaria (questo il vero nome dell’artista). Due i figli nati dal loro matrimonio: Rosanna, attrice vista di recente a Ballando con le Stelle, e Walter, regista e produttore.

In occasione dei funerali di Lucia è stata letta una toccante missiva scritta da Papa Bergoglio, che ha conosciuto personalmente Lino Banfi qualche tempo fa. Lo scorso anno la star di Un medico in famiglia ha incontrato per l’ennesima volta Francesco con un’udienza privata. Insieme hanno pregato per la pace nel mondo e Banfi ha ottenuto una benedizione dal Sommo Pontefice per i suoi sessant’anni di matrimonio.

“La fede in Cristo nostra Speranza ti sostenga nel vivere questo momento di dolore. I nonni – ha scritto Papa Francesco, che negli incontri con Lino Banfi lo ha sempre definito affettuosamente l”abuelo’ d’Italia (ovvero nonno in spagnolo visto che il ruolo di nonno Libero in Un medico in famiglia) – sanno essere forti anche nella sofferenza e tu sei il nonno di una Nazione intera”.

Il Pontefice si è rivolto a Lino Banfi con grande affetto:

“Raccogli l’eredità di fede e di bontà di tua moglie Lucia continuando a testimoniare la bellezza del vincolo di amore che vi ha tenuti uniti, la bellezza incomparabile della famiglia. Ti esprimo il mio affetto e invocando la protezione sella Santa Vergine di cuore benedico te e quanti piangono la scomparsa di Lucia. Fraternamente Francesco”

I funerali della moglie di Lino Banfi si sono svolti giovedì 23 febbraio nella parrocchia di Sant’Ippolito, in viale delle Provincie, a Roma. Qualche tempo fa era stato Banfi a scrivere una missiva al Papa facendo una insolita richiesta.

“Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita”. Una richiesta difficile anche per il Papa che ha comunque risposto a Banfi: “Il Papa mi ha detto che non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l’altro, lui pregherà per noi”.

È morta la moglie di Lino Banfi

Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi è morta all’età di 85 anni: era malata di Alzheimer da lungo tempo. A dare il triste annuncio del decesso è stata la figlia Rosanna, tramite un post pubblicato su Instagram. L’attrice ha condiviso sui social network uno scatto da giovane della madre in bianco e nero, scrivendo: “Ciao Mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”.

Immediatamente l’addio all’adorata mamma è stato commentatissimo da centinaia e centinaia di utenti. Tanti anche i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno dato sostegno a Rosanna e Lino, attraverso messaggi di vicinanza e commemorazione per Lucia. Tra questi, Mara Venier (che ha ospitato più volte sia Banfi sia la figlia a Domenica In), Sandra Milo, Patrizia Pellegrino, Maria Grazia Cucinotta, Lucrezia Lando, Alex Di Giorgio e tanti altri.

Lucia era sposata con Lino dal lontano 1962. Dal matrimonio sono nati due figli, Rosanna e Walter. Banfi ha trascorso con l’amata circa 70 anni, sempre fianco a fianco, ed le è rimasto accanto durante tutto il periodo della malattia. In diverse interviste tv e sui giornali aveva lasciato intendere che la donna avesse l’Alzheimer.

L’attore e Lucia si erano conosciuti a Canosa di Puglia nel 1952: lei, 13 anni, faceva la parrucchiera e lui, 15 anni, era un aspirante attore con tanta voglia di emergere. Lino stava per trasferirsi al nord, a Milano, per dare avvio al suo sogno, quello appunto di lavorare in tv, nei teatri e al cinema.

E in effetti Banfi lascò la Puglia dove invece rimase Lucia. Tuttavia i due fidanzati continuarono a scriversi: la coppia rimase costantemente in contatto. E dopo dieci anni di fidanzamento, nel 1962, le nozze.