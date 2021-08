Papa Francesco ha parlato dell’operazione chirurgica a cui è stato sottoposto settimane fa. Il pontefice è stato intervistato da Cope, una radio spagnola, e l’intervista andrà in onda integralmente il primo settembre. Sono già in circolazione delle dichiarazioni del papa in merito all’intervento, ma non solo. Bergoglio è finito sotto i ferri nei primi giorni di luglio, quando i medici hanno ritenuto opportuno intervenire chirurgicamente per un problema al colon. Gli era stata diagnosticata una stenosi diverticolare sintomatica. Sono stati giorni di apprensione per i fedeli, poi le buone notizie giunte dal Policlinico Gemelli di Roma hanno rassicurato tutti.

Oggi Papa Francesco ha raccontato l’intervento, non mancando di conservare un pizzico di ironia che lo contraddistingue da sempre. Quando gli hanno domandato come stesse, il pontefice ha risposto così: “Sono ancora vivo”. Quindi ha raccontato che è stato un infermiere a salvargli la vita e che sente di dover essere grado a questa categoria perché già anni fa sente di essere stato salvato da un infermiere. Non a caso ha svelato che un infermiere gli ha salvato la vita per la seconda volta. Queste le sue parole, riportate dal Corriere della Sera:

“Mi ha salvato la vita un infermiere, un uomo con molta esperienza. È la seconda volta nella mia vita che un infermiere mi salva la vita: la prima è stata nell’anno ‘57”

Il riferimento è a una polmonite grave che lo ha colpito all’età di 21 anni, quando gli hanno asportato una parte del polmone destro per salvargli la vita. Durante l’intervento al colon, invece, l’equipe medica ha cambiato tecnica a intervento già iniziato, passando da un intervento mininvasivo con dei fori al più tradizionale taglio. Dopo circa dieci giorni di convalescenza, Papa Francesco è tornato ai suoi impegni.

Bergoglio non ha mancato di replicare alle voci di dimissioni che si stanno rincorrendo in questi giorni. Voci che il pontefice ha provveduto a minimizzare subito: “Quando un Papa è malato, si alza un vento o un uragano di Conclave”. Insomma, pare che lui non abbia alcuna intenzione di lasciare la guida della Chiesa cattolica. Quelle in circolazione, quindi, non sono altro che pettegolezzi e notizie infondate. In effetti nelle sue recenti apparizioni il Papa sembrava essersi rimesso del tutto dall’intervento di luglio, per cui non c’è pericolo di dimissioni.