Si è spenta Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi. La donna, 85 anni, era malata di Alzheimer da lungo tempo. A dare il triste annuncio del decesso è stata la figlia Rosanna, tramite un post pubblicato su Instagram. In particolare Rosanna ha condiviso sul social uno scatto da giovane della madre in bianco e nero, scrivendo: “Ciao Mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”. Immediatamente l’addio all’adorata mamma è stato commentatissimo da centinaia e centinaia di utenti. Tanti anche i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno dato sostegno a Rosanna e Lino, attraverso messaggi di vicinanza e commemorazione per Lucia. Tra questi, Mara Venier (che ha ospitato più volte sia Banfi sia la figlia a Domenica In), Sandra Milo, Patrizia Pellegrino, Maria Grazia Cucinotta, Lucrezia Lando, Alex Di Giorgio e tanti altri.

Lucia Zagaria e Lino Banfi, una vita vissuta fianco a fianco

Lucia Zagaria era sposata con Lino Banfi dal lontano 1962. Dal matrimonio sono nati due figli, Rosanna e Walter. Banfi ha trascorso con l’amata circa 70 anni, fianco a fianco ed le è sempre rimasto accanto durante tutto il periodo della malattia. In diverse interviste tv e sui giornali aveva lasciato intendere che la donna avesse l’Alzheimer.

“Lucia ha sempre fatto un po’ più di confusione e mi dice “Oddio dobbiamo morire tutti”? Io voglio talmente bene a questa donna che le ho detto “Lucia, guarda, la maggior parte della gente che muore sono uomini quindi non ti preoccupare, alle donne tocca dopo a voi””, spiegava Lino che per ora non ha ancora commentato il grave lutto da cui è stato colpito.

L’attore pugliese e Lucia Zagaria si erano conosciuti a Canosa di Puglia nel 1952: lei, 13 anni, faceva la parrucchiera e lui, 15 anni, era un aspirante attore con tanta voglia di emergere. Lino stava per trasferirsi al nord, a Milano, per dare avvio al suo sogno, quello appunto di lavorare in tv, nei teatri e al cinema. E in effetti Banfi lascò la Puglia dove invece rimase Lucia. Tuttavia i due fidanzati continuarono a scriversi: la coppia rimase sempre in contatto. E dopo dieci anni di fidanzamento, nel 1962, le nozze.

La lettera di Lino Bandi a Papa Francesco: l’appello ad andarsene nello stesso momento della moglie

Banfi aveva scritto una lettera a papa Francesco: “Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita”. Una richiesta difficile anche per il Papa che ha comunque risposto a Banfi: “Il Papa mi ha detto che non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l’altro, lui pregherà per noi”.