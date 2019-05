Tutte le dichiarazioni di Pamela Perricciolo su Eliana Michelazzo, Pamela Prati e Mark Caltagirone

Continua a tenere banco la vicenda di Mark Caltagirone. Dopo le accuse di Pamela Prati e Eliana Michelazzo è ora arrivata la versione di Pamela Perricciolo, detta Donna Pamela. L’agente e ristoratrice ha fornito un’altra verità a Selvaggia Lucarelli, che ha intervistato la donna per Il Fatto Quotidiano. Pamela ha chiarito nella lunga intervista che non tornerà in tv, dove è stata ospite tempo fa a Live-Non è la d’Urso per parlare del matrimonio mai celebrato della primadonna del Bagaglino. La Perricciolo ha annunciato che farà presto un comunicato che divulgherà a tutti gli organi di stampa e nel quale chiarirà per intero i dettagli della faccenda. In più Pamela è pronta a lasciare l’Italia: volerà presto a Zanzibar per aprire un resort.

Cosa ha detto Donna Pamela su Mark Caltagirone e la Prati

“Quella di Mark Caltagirone è una storia mal gestita da tutte e tre. Poi Pamela ed Eliana in tv si sono volute accusare tra di loro. Ora abbiamo zero credibilità tutte e tre. Secondo me volevano farmi fuori perché Eliana se la rigirano come vogliono. Le avevano promesso 5 ospitate da Barbara d’Urso più l’ingresso al Grande Fratello, poi Pier Silvio Berlusconi per fortuna si è opposto e hanno chiamato Vladimir Luxuria al suo posto”, ha dichiarato la Perricciolo.

Pamela Perricciolo parla di Stefano Coppi e Eliana

Donna Pamela ha respinto le accuse dell’ex socia Eliana sull’identità di Simone Coppi, il marito virtuale dell’ex corteggiatrice di Federico Mastrostefano: “Io e i miei amici abbiamo creato quei profili di Lorenzo e Simone Coppi ai tempi dell’università. Quando Eliana è uscita da Uomini e Donne aveva problemi, le diedi il contatto di un amico che si chiamava Simone. Da lì ha iniziato a scriversi con un Simone reale. Poi è venuto a entrambe l’idea di dire ai giornali che sposava questo Simone Coppi, un personaggio inventato, perché non voleva diventare tronista. Ma quanti casini…”.

Le parole di Pamela Perricciolo su Mark Caltagirone

Su Mark Caltagirone Pamela Perricciolo ha invece ammesso: “Non so con chi chattava Pamela Prati, diceva bugie anche a me sul fatto che incontrava questo Mark. Poi io lo sapevo che Pamela era consapevole, il profilo di Mark lo gestiva lei, la password di Mark le ha Pamela. A un certo punto ha visto che poteva guadagnare e non si è più fermata“. Donna Pamela ha aggiunto: “Io per fortuna me ne sto andando a Zanzibar. Apro un resort. Farò un comunicato a Dagospia, ai giornali, io dico che abbiamo ca….iato con le password, ma le altre non lo diranno mai”.

Eliana Michelazzo: l’appello di Pamela Perricciolo

Dopo aver smentito la presunta relazione amorosa con Eliana Michelazzo, Pamela Perricciolo ha lanciato un appello attraverso l’intervista concessa a Il Fatto Quotidiano: “Se qualcuno vuole il bene di Eliana, non la inviti più in tv. Io non ci vado. Ho chiesto tramite l’avvocato di non crearmi più stati d’ansia con puntate su di me, ho allegato il certificato medico”.