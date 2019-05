Pamela Perricciolo rompe il silenzio su Eliana e Prati: “Avevamo un accordo”

Donna Pamela parla del caso Mark Caltagirone: la sua verità su Pamela Prati e Eliana Michelazzo

La verità di Pamela Perricciolo è arrivata in questo lunedì sera come un fulmine a ciel sereno. Forse in pochi si aspettavano che anche Donna Pamela sarebbe intervenuta, ma dato che sia Eliana Michelazzo sia Pamela Prati hanno cercato di addossare la colpa a lei, ha deciso di dire la sua. Lo ha fatto con una intervista concessa a Selvaggia Lucarelli, che uscirà in versione integrale sul numero in edicola domani de Il Fatto Quotidiano. Stasera però Dagospia ha pubblicato una piccola anteprima di ciò che ha rivelato Pamela Perricciolo. E le sue parole sono in netto contrasto con le versioni di Eliana e Pamela Prati! Donna Pamela infatti ha parlato di un accordo fra loro tre.

Pamela Perricciolo rompe il silenzio: “Noi tre avevamo firmato un accordo”

Ecco uno stralcio dell’intervista che potremo leggere domani: “Noi tre avevamo firmato da un legale un accordo di riservatezza, quindi tutte abbiamo interesse a tacere, no? È stato un gioco, non ci sono colpe legali, io ho deciso di dire la verità ma le altre due non lo faranno mai. Eliana prende 7000 euro a puntata dalla D’Urso, io non voglio nè soldi nè la tv. Pamela ha dei debiti, il cachet di Domenica in le è stato pignorato”. E ancora, Pamela Perricciolo, che finora è rimasta in silenzio ad ascoltare le verità di Eliana e la Prati, ha anche vuotato il sacco su chi c’è dietro i profili falsi di Mark Caltagirone e Simone Coppi. Perché, a questo punto, che siano profili fake sembra essere l’unica certezza.

Donna Pamela, la sua verità sul caso Prati-Caltagirone: “Lei ha la password del profilo”

Donna Pamela ha infatti detto: “Tutte e tre abbiamo delle responsabilità in questa storia, la password dell’account di Mark Caltagirone la ha Pamela Prati, Simone Coppi è un fake inventato tanti anni fa, gestito anche dalla Michelazzo”. Le sue parole sono in netto contrasto con quanto raccontato finora dalle altre due donne coinvolte, soprattutto con ciò che ha detto Pamela Prati a Verissimo. Cos’altro emergerà dall’intervista completa di domani?