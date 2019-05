La Donatella tornano a cantare: il video controcorrente di “Scusami ma esco”

Giulia e Silvia Provvedi tornano a cantare dopo il Grande Fratello: il nuovo singolo Scusami Ma Esco

Silvia Provvedi e Giulia Provvedi, in arte Le Donatella, dopo la vittoria a L’Isola dei Famosi nel 2015 e la partecipazione al Grande Fratello Vip lo scorso anno, tornano a cantare e lanciano il nuovo singolo Scusami ma esco, prodotto da Big Fish. Le due gemelle, lanciate da Arisa ad X Factor, tornano dunque alle origini lasciandosi alle spalle il passato e i problemi di cuore per dedicarsi a quello che sembra il loro vero amore: la musica. Il duo pop-dance della musica e della televisione italiana stava aspettando il brano giusto per tornare sulle scene. Scusami ma esco lo descrivono come molto forte, fresco, orecchiabile e che racconta qualcosa di molto vicino a loro. E che immaginano possa rispecchiare anche il loro folto pubblico femminile sui social. Nel videoclip ufficiale, pubblicato pochissimo fa, le due cantanti appaiono coloratissime in costume da bagno in montagna, sulla neve. Una scelta che hanno definito come controcorrente.

Le Donatella sul video del nuovo singolo: “Ci rappresenta nel nostro essere controcorrente”

Scusami ma esco è stato scritto in collaborazione con Jacopo Ettore, che ha già lavorato con artisti del calibro di Fedez, Annalisa e Benji & Fede. Il video ufficiale, invece, è diretto da Fabrizio Conte. Un video dove vediamo Le Donatella in costume da bagno sulla neve, una scelta particolare che Silvia e Giulia a tgcom24 spiegano così: “Abbiamo girato un videoclip che ci rappresenta nel nostro essere sempre controcorrente. Nel senso che arrivando l’estate e con una canzone dal sapore estivo uno si aspetterebbe un video ambientato al mare. E invece noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di metterci in costume sulla neve!”. E poi svelano: “Con placche alla gola annesse… abbiamo preso un freddo… Ma siamo molto contente, ci piacciono molto le immagini in montagna”.

Le Donatella: il significato di Scusami ma esco

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip e la fine della storia di Silvia con Fabrizio Corona, le due sorelle gemelle in questo brano parlano di divertimento e di una notte fra ragazze. Infatti la canzone cerca di rispecchiare le fan donne e non vuole raccontare la classica storia d’amore. Ecco come spiegano loro il significato del singolo: “Fuggiamo nella notte e andiamo a divertirci. Dato che abbiamo un pubblico femminile che ci segue e andiamo fiere di questo, abbiamo voluto rappresentare questo. Noi abbiamo un rapporto con i nostri fan molto diretto, sentiamo anche molte storie da cui prendiamo spunto. Invece di raccontare sempre le solite storie smielate abbiamo fatto ‘scusami ma esco’. Scappo nella notte con la motoslitta, lasciamo gli uomini e andiamo a divertirci. , cioè ‘ciaone'”. (continua dopo il video)

Silvia e Giulia nel cast di All Togheter Now

Le Donatella saranno anche nel cast del nuovo Talent di Canale 5 intitolato All Together Now e condotto da Michelle Hunziker: “Saremo all’interno del muro dei 100 giurati. Il nostro sarà un ruolo molto emozionale. Non possiamo spoilerare nulla, possiamo solo dire che abbiamo pianto. D’altro canto arrivano dei talenti strepitosi e noi siamo stati da quella parte, quindi sappiamo cosa significhi farsi giudicare. Saremo dei giudici per niente sever”, rivelano sulla loro partecipazione.