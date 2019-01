Silvia Provvedi a cuore aperto a Mattino 5: interviene Fabrizio Corona

Silvia Provvedi ospite a Mattino 5 parla della fine della sua storia con Fabrizio Corona: lui dopo si mette in collegamento

Federica Panicucci a Mattino 5 intervista Silvia Provvedi e la sorella Giulia. Le due gemelle hanno preso all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove ha fatto il suo ingresso anche Fabrizio Corona per un confronto. La conduttrice punta proprio su questo dettaglio e cerca di capire cosa prova al momento Silvia nei confronti dell’ex re dei paparazzi. Nel rivedere i filmati riguardanti il loro confronto nella Casa, la Provvedi ammette di non essere per nulla provata, anzi rivela che non le fa alcun effetto. La giovane de Le Donatella ammette di aver vissuto un amore che purtroppo non l’ha resa felice. Ora sente di poter gioire per essersene liberata. Prendere parte al noto reality, l’ha aiutata a metabolizzare il tutto e a ricominciare la sua vita proprio da se stessa. Ma non solo, ora Silvia ha il cuore “impegnatissimo”, come lei stessa precisa. La sorella Giulia conferma che ormai è completamente innamorata del suo Malefix, ovvero di Giorgio. Finalmente è uscita fuori l’identità del nuovo fidanzato della Provvedi, che ha conosciuto in un ristorante a Milano. Tra loro non è stato un colpo di fulmine, ma la loro storia è cresciuta piano piano.

Silvia Provvedi, nuova vita con Giorgio: il tradimento di Fabrizio Corona

Ed ecco che la Panicucci fa presente a Silvia che Fabrizio nel suo libro “Non mi avete fatto niente” ha reso noto un suo tradimento. Pare che mentre la Provvedi si trovasse a Bari, Corona si sia lasciato andare con un’altra donna. Di fronte a questa dichiarazione, Silvia appare per nulla sorpresa: “È una novità questa?” La Provvedi poco dopo rivela di non essere ancora pronta al matrimonio, in quanto vorrebbe prima mettere al mondo un figlio e sembra proprio che Giorgio sia la persona giusta per realizzare questo sogno. Silvia e Giulia lasciano lo studio e Fabrizio Corona si mette in collegamento con la trasmissione. L’ex re dei paparazzi ammette di non essere a casa e, dunque, non ha seguito l’intervista. La Panicucci gli chiede se è vero che ha tradito Silvia in passato e Fabrizio non smentisce: “Non mi vergogno a dire le cose che ho fatto. La cosa si sapeva, lo sapeva anche lei”.

Silvia Provvedi ricomincia da sé: nessun tipo di rapporto con Corona

Nel suo libro, Fabrizio non parla solo della sua storia d’amore con Belen Rodriguez, ma anche di Silvia. Mentre con la showgirl argentina è riuscito a mantenere un ottimo rapporto, con la Provvedi è accaduto il contrario. Infatti, la gemella de Le Donatella sembra non voler avere più nulla a che fare con l’ex re dei paparazzi. Infatti, Silvia afferma di non aver più rivisto l’ex fidanzato dopo il Grande Fratello Vip.