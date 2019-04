All Together Now con Michelle Hunziker e J-Ax: tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo show musicale su Canale 5

Da metà maggio andrà in onda il nuovo show musicale su Canale 5, All Together Now con Michelle Hunziker e J-Ax. Il nome di questo nuovo programma è ispirato alla nota canzone dei Beatles e vede in scena ben 100 giudici, tra artisti ed esperti musicali. Il presidente di questa giuria sarà proprio il famoso rapper italiano. Lo show musicale, che riprende il format inglese con alla conduzione Rob Beckett e con il presidente della giuria Geri Halliwell, dovrebbe essere composto da cinque puntate in prima serata. Pare, inoltre, che durante ogni appuntamento sarà presente un superospite e tra questi ci sarebbe anche Fabio Rovazzi. Ma in cosa consisterà il nuovo programma musicale? Nel corso delle puntate vedremo salire sul palco diversi cantanti, che si esibiranno di fronte alla giuria. Ognuno di loro canterà per 90 secondi una canzone, che tutti i giudici avranno già imparato prima della serata. Dopo 30 secondi, gli esperti che vorranno votare il concorrente dovranno alzarsi e cantare insieme a lui. In questo modo, si andrà a formare un vero e proprio punteggio per ogni talento, che equivale appunto al numero dei giudici che si alzerà entro un minuto.

All Together Now anticipazioni: la giuria composta da 100 giudici

All Together Now si presenta già come uno show imperdibile. Come vi abbiamo già anticipato, J-Ax sarà il presidente della giuria, composta da esperti musicale e artisti. Ma non solo, secondo quanto ha rivelato il sito Blogtvitaliana potrebbero anche esserci volti come Antonella Mosetti e Valentina Dallari. Oltre loro, vengono citati anche Marco Ligabue, Le Donatella, Palla e Chiatta, Andrea Dianetti, Pamela Petrarolo, Leonardo Decarli, Leonardo Monteiro, Antonella Lo Coco, Ginta, Ylenia Oliviero, Timothy Cavicchini, Sara Sartini, Gabriele Cirilli, Marcella Ovani, Lucya, Cizo e Fernando Proce. Le prime puntate, stando alle prime anticipazioni, saranno dedicate alle batterie. Scendendo nel dettaglio, i concorrenti dovranno cercare di conquistare i primi tre posti. In finale canteranno solo i dieci qualificati. Il primo accede direttamente alla finale, il secondo e il terzo si sfideranno invece nelle sfide definite “sing off“.

All Together Now, le sfide: come i concorrenti si giocano la finale, il montepremi

La sfida sing off vedrà i due concorrenti affrontarsi per il posto in finale, pertanto si esibiranno nuovamente, ma con un brano diverso. Per quanto riguarda la finale, invece, i dieci finalisti si ritroveranno a ricevere i voti proprio come nelle batterie e al sing off prenderanno parte i primi tre classificati. Ed ecco che alla fine di questa seconda sfida, chi avrà conquistato più punti dalla giuria vincerà. Il montepremi dovrebbe essere di 50-100.000 euro. Ora non ci resta che attendere per assistere a questo nuovo show musicale su Canale 5 con Michelle Hunziker e J-Ax al centro della scena.