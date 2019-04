La Vita in Diretta, pace fatta tra Marcella Bella e Donatella Rettore: le nuove dichiarazioni sulla rivalità

Correva l’anno 1986 quando al Festival di Sanremo, entrambe in gara, Marcella Bella e Donatella Rettore hanno uno scambio verbale al vetriolo in diretta. Da quel momento le due prime donne, per oltre trenta anni, se ne sono dette di tutte i colori, diventando due delle rivali più famose del mondo della musica e dello spettacolo italiano. Grazie alla fortunata trasmissione Ora o Mai Più le due cantanti si sono ritrovate diventando, puntata dopo puntata, sempre più solidali l’una con l’altra. A dispetto del passato, le due grandi artiste nazionali sono diventate amiche, tanto che la Bella ha invitato Rettore al concerto per i suoi 50 anni di carriera al Teatro Brancaccio in Roma. Insomma le due hanno messo da parte quella presunta rivalità. Raggiunte dal programma pomeridiano La Vita in Diretta, sono tornate a parlare del loro rapporto, svelando dei dettagli che potremmo definire inediti. Infatti Donatella ha dichiarato che sono stati i giornalisti a creare gli screzi fra loro.

Donatella Rettore parla a La Vita in Diretta del rapporto con Marcella Bella: “Gli screzi li hanno fatti i giornalisti”

Nell’ultima puntata odierna de La Vita in Diretta, è stato mandato in onda un servizio con una breve intervista alle due cantanti. Proprio sulla storica rivalità, Donatella Rettore ha dichiarato: “Gli screzi in effetti li hanno fatti i giornalisti tra loro”. E poi torna a commentare quel celeberrimo scambio di battute a Sanremo 1986: “Io ho detto semplicemente che non volevo venire qua (Festival di Sanremo NDR) e lei ha detto ‘perché ci sei venuta?’. Ma a te che te frega?”. La trasgressiva cantante di Cobra racconta così l’episodio e ormai ne parla divertita, chiudendo la dichiarazione con una risata.

Marcella Bella e Donatella Rettore nemiche? “Alla nostra età è inutile tirarsi i capelli”

Insomma la pace tra Marcella Marcella Bella e Donatella Rettore sembra cosa certa ed è stata sancita anche durante il bellissimo concerto dello scorso 15 aprile. La Bella, che ha parlato di Rettore anche a Vieni da me con Caterina Balivo, ha affermato che la presenza della collega è stata una vera sorpresa, perché tutti pensavano che fossero ancora acerrime nemiche. Invece sembra proprio che così non è, almeno non più. “Abbiamo fatto la pace. Al mondo si fa ancora la pace. Ci siamo guardate e ci siamo abbracciate. (…) Alla nostra età è inutile fare le ragazzine che si tirano ancora i capelli, basta!”, ha rivelato l’interprete de L’ultima Poesia.