Don Matteo, Raoul Bova nuovo protagonista: come andrà via Terence Hill

Rivoluzione a Don Matteo. Terence Hill ha deciso di lasciare la fiction Rai dopo venti anni: al suo posto Raoul Bova, che diventa il nuovo protagonista con il ruolo di Don Massimo. Nei giorni scorsi Terence ha girato a Spoleto la sua ultima scena, tra la commozione e le lacrime di colleghi, addetti ai lavori e fan.

Raoul Bova, scelto personalmente da Terence Hill, ha iniziato a registrare le sue scene in Don Matteo. Stando alle prime anticipazioni Don Massimo è diventato parroco non prima dei 40 anni, ha sfiorato la morte ed ha avuto un passato difficile. A cambiargli la vita l’incontro con don Matteo, che lo designa come suo successore.

Il nuovo parroco di Don Matteo gira senza tonaca e in moto, come annunciato in una intervista da Raoul Bova. Ma come uscirà di scena Terence Hill? Al momento non è chiaro ma Tv Blog ha riportato un’indiscrezione che circola dietro le quinte:

“Secondo Tuttooggi.info, giornale online dell’Umbria, don Massimo sfreccerebbe di corsa sulla sua moto per andare in soccorso proprio di don Matteo, rapito in Piazza Duomo”

Per ora, però, si tratta solo di un gossip non ancora confermato. Per scoprirlo non resta che attendere le nuove puntate della serie, che andranno in onda su Rai Uno nei primi mesi del 2022.

Perché Terence Hill ha lasciato Don Matteo

Terence Hill ha deciso di lasciare Don Matteo per dedicarsi alla vita privata e alla moglie Lori, il grande amore della sua vita. Nella tredicesima stagione della fiction la star 82enne sarà presente fino alla quarta puntata e poi uscirà di scena. Don Matteo lascerà la canonica a un nuovo sacerdote, che avrà il volto di Raoul Bova. Jessi Hill, il figlio di Terence, ha ammesso che da tempo il celebre padre voleva mollare la fiction prodotta dalla Lux Vide e che solo ora ha trovato il coraggio.

Il figlio di Terence Hill ha chiarito che quello del padre non è un addio alla recitazione ma solo ad un serie così impegnativa come Don Matteo, che va in onda dal 2000. Anche se sul set Hill è sempre stato accompagnato dalla moglie ora sente il bisogno di dedicarsi a progetti del tutto nuovi.

Chi è la moglie di Terence Hill

Terence Hill e la moglie Lori Zwicklbauer sono legati dagli anni Sessanta. Si sono conosciuti sul set del film Dio perdona… io no! del 1967, dove Terence recitava accanto all’amico e collega Bud Spencer. Lori, americana ma di origini tedesche, lavorava alla pellicola in qualità di segretaria di produzione. Un colpo di fulmine per entrambi tanto che nello stesso anno sono convolati a nozze.

Nel 1967 è nato il figlio Jess, che ha deciso di seguire le orme paterne. Nel 1974 la coppia ha adottato un bambino, Ross, che è morto tragicamente nel 1990 in un incidente stradale. Un duro colpo per tutti e in particolare per Terence, che all’epoca viveva in un ranch del Massachussets.

Dopo la scomparsa del figlio l’attore si è isolato per un lungo periodo e soltanto l’amore e la vicinanza della moglie e del primogenito l’hanno aiutato a riprendersi.