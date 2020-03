Don Matteo 13 si farà? Prime anticipazioni sulla nuova stagione

Ci sarà la nuova stagione di Don Matteo? Le prime news dopo la conclusione della 12esima serie

Si è appena conclusa la 12esima stagione, ma tutti si domandano se Don Matteo 13 si farà. Le prime anticipazioni lasciano ben sperare nel futuro della serie tv, anche se non ci sono ancora conferme o smentite ufficiali. Arriveranno nei prossimi giorni, anche se forse in questo periodo anche in Rai è difficile organizzarsi per riunioni in cui prendere decisioni. Tempo al tempo comunque, le anticipazioni sulla nuova stagione di Don Matteo arriveranno. Per il momento sappiamo che gli attori protagonisti della fiction sono pronti a proseguire e proprio dalle loro parole sembra di capire che Don Matteo 13 ci sarà. Stiamo parlando di Nino Frassica, Nathalie Guetta ma anche Terence Hill.

Don Matteo 13 ci sarà? Terence Hill e Nino Frassica pronti a una nuova stagione

L’attore che veste i panni del parroco di Spoleto lo scorso dicembre aveva raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni di essere pronto a proseguire. Queste sono state le parole di Terence Hill: “Fermo restando che sarà la Rai a decidere, per quanto mi riguarda sono pieno di entusiasmo e carico di energia. E Don Matteo, grazie alle caratteristiche del protagonista, potrebbe andare avanti all’infinito”. Nino Frassica era stato un po’ titubante, aveva anche detto che stavano registrando gli ultimi episodi della fiction. L’affetto del pubblico però è così tanto e ancora così forte che potrebbe convincere tutti a continuare l’avventura. E anche gli ascolti continuano a premiare Don Matteo. “Probabilmente proseguiremo, siamo a un 90 per cento di probabilità. Anche Terence Hill è d’accordo, aspettiamo solo il ‘sì’ definitivo”, aveva aggiunto poi Frassica.

Don Matteo nuova stagione, la 13esima dovrebbe farsi: manca solo la conferma ufficiale

L’ipotesi che ci sarà Don Matteo 13 si fa ancora più forte se consideriamo anche le parole di Nathalie Guetta. Questo ha detto in una recente intervista: “Nessuno lo sa, girano tante voci, anche contrastanti. Io propenderei verso il sì, il mio istinto almeno mi dice che sarà così”. Non resta che attendere la conferma ufficiale!