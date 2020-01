Don Matteo, ci sarà una nuova stagione? Le anticipazioni di Nino Frassica

Ci sarà una nuova stagione di Don Matteo oppure la 12esima sarà l’ultima? Gli italiani vogliono ancora Terence Hill su Rai 1

In queste anticipazioni di Don Matteo di oggi non ci dedicheremo alla trama della 12esima stagione, ma parleremo di un’eventuale futuro della fiction. Il pubblico non è pronto a dire addio a don Matteo e a tutta la combriccola di Spoleto, per cui tutti sperano che quella in corso non sia l’ultima stagione. Ma sarà così o non sarà così? Le prime anticipazioni sul futuro di Don Matteo sono arrivate dal settimanale Nuovo Tv, che ha riportato delle dichiarazioni di Nino Frassica. L’attore dà vita al maresciallo Nino Cecchini, altro personaggio di punta della fiction e a cui i fan sono molto affezionati. Nelle dichiarazioni dell’attore è evidente che inizialmente questa stagione sarebbe dovuta essere l’ultima, ma il forte impatto che anche le nuove puntate hanno avuto sul pubblico hanno fatto cambiare idea a tutti.

Nuova stagione Don Matteo, parla Nino Frassica: “Ci sembrava giusto mettere fine, ma ora…”

Queste le parole di Nino Frassica: “Sto girando gli episodi di quella che dovrebbe essere l’ultima serie di Don Matteo… Ma tutto questo affetto, tutto questo calore, tutto questo riscontro da parte del pubblico, ci stanno convincendo a continuare”. Dopo queste parole, l’attore ha proseguito spiegando: “All’inizio ci sembrava giusto mettere fine a questa avventura, ma ora abbiamo cambiato idea. Probabilmente proseguiremo, siamo a un 90 per cento di probabilità. Anche Terence Hill è d’accordo, aspettiamo solo il ‘sì’ definitivo”. Insomma, in un primo momento il cast di Don Matteo 12 ha pensato di ritrovarsi sul set per l’ultima volta, poi visti gli ascolti e il forte seguito del pubblico hanno tutti pensato a una nuova stagione.

Don Matteo, prime anticipazioni sulla nuova stagione: le parole di Frassica

Manca il ‘sì’ definitivo, come ha ammesso l’attore stesso, per cui non è ancora detta l’ultima parola. Non ci sono comunque ragioni per fermare il rinnovo di Don Matteo, visto che gli ascolti sono ancora molto alti. Ma qual è il segreto di questa fiction? Frassica ha un’idea ben precisa su questo: “Il nostro segreto è che siamo rimasti sempre fedeli a noi stessi in questi vent’anni, abbiamo seminato e continuiamo a raccogliere. Il motivo? Parte comica, religiosa, investigativa ma per famiglie. È senza controindicazioni”.