Don Matteo 12: cast attori, numero puntate e repliche

Quante puntate sono Don Matteo 12? Numero episodi della nuova stagione della fiction

Siamo pronti a darvi tutte le curiosità su Don Matteo 12: numero puntate, repliche e cast di attori e personaggi, tra cui anche tutte le new entry. Nuovi personaggi infatti smuoveranno le acque nella trama di Don Matteo 12, ma procediamo per grandi. La nuova stagione dell’amatissima fiction di Rai 1 torna in onda a partire da giovedì 9 gennaio 2020 ed è prodotta da Luca e Matilde Bernabei per Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction. La regia è di Raffaele Androsiglio e Alexis Sweet, ma quante puntate sono Don Matteo 12? Saranno dieci puntate, ognuna composta da un solo lungo episodio e non più due, come successo in tutte le precedenti stagioni.

Don Mattero 12 repliche e nuovi personaggi: tutte le novità

Per quanto riguarda le repliche delle puntate di Don Matteo 12, non abbiamo trovato in programmazione delle repliche durante la settimana, su Rai 1 o su altre reti televisive. Probabilmente è una scelta presa in Rai per promuovere Rai Play, infatti le repliche di Don Matteo 12 vi aspettano sul sito ufficiale Rai, e saranno sempre a disposizione. Veniamo al cast di Don Matteo 12: confermatissimi Terence Hill e Nino Frassica, le colonne portanti della fiction. Una new entry è Sergio, interpretato da Dario Aita, che sconvolgerà il rapporto tra Anna e Marco. Sofia conoscerà invece Jordy, un ragazzo vittima di bullismo. Anche in canonica ci sarà un nuovo arrivo, ovvero la piccola Ines. Vediamo l’elenco di personaggi e attori di Don Mattero 12.

Don Matteo 12 cast, tutti gli attori e i personaggi della nuova stagione

Don Matteo – Terence Hill;

Maresciallo Cecchini – Nino Frassica;

Anna Olivieri – Maria Chiara Giannetta;

Marco Nardi – Maurizio Lastrico;

Sergio – Dario Aita;

Natalina – Nathalie Guetta;

Pippo – Francesco Scali;

Sofia – Mariasole Pollio;

Jordy – Lino Di Nuzzo;

Ines – Aurora Manenti;

Elisa – Pamela Villoresi;

Sara – Serena Iansiti;

Rik – Riccardo De Rinaldis Santorelli;

Alice – Jenny De Nucci;

Ghisoni – Pietro Pulcini.

Questo il cast completo di Don Matteo 12, con personaggi e relativi attori tra cui c’è anche una vecchia conoscenza di Amici di Maria De Filippi: Lino Di Nuzzo infatti non è altro che Pasquale Di Nuzzo, ex ballerino del talent show. Ma ci saranno anche tanti altri protagonisti! Vedremo nelle puntate di Don Matteo 12 anche Fabio Rovazzi, i The Jackal, Elena Sofia Ricci, Simona Cavallari, Antonio Catania, Stefano Dionisi e Christiane Filangieri. Fino all’attesissimo ritorno di Simone Montedoro nei panni del Capitano Tommasi e di Giorgia Surina, ovvero Bianca Venezia.