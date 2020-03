Don Matteo, Nathalie Guetta: primo incontro con Terence Hill e nuova stagione

Don Matteo 12, l’attrice Nathalie Guetta protagonista indiscussa con la sua Natalina

Nathalie Guetta è Natalina in Don Matteo, la perpetua del parroco in bicicletta più amato d’Italia. La fiction di Rai 1 continua a registrare ascolti record e si conferma uno dei prodotti più amati e attesi dal pubblico italiano. Proprio per questo motivo, mentre la dodicesima stagione ha fatto il giro di boa, tutti iniziano a domandarsi se ci sarà la nuova stagione di Don Matteo. La risposta ufficiale arriverà solo a conclusione delle puntate in onda nel 2020, per cui bisogna attendere ancora qualche settimana. Tra due giorni andrà in onda la settima di dieci puntate totali di Don Matteo 12, per cui mancano quattro settimane e scopriremo come si concluderà la trama di questi episodi.

Anticipazioni Don Matteo, ci sarà la nuova stagione? “Voci contrastanti”

Quale sarà il futuro di Don Matteo? Nathalie in una intervista al settimanale Intimità non ha confermato la tredicesima stagione, ma è tra gli attori propensi a continuare. Queste le sue parole: “Nessuno lo sa, girano tante voci, anche contrastanti. Io propenderei verso il sì, il mio istinto almeno mi dice che sarà così”. Prima di lei anche Nino Frassica ha detto la sua su un eventuale Don Matteo 13. L’attore che interpreta il maresciallo Cecchini, altro personaggio diventato colonna portante della fiction, aveva rivelato che in realtà si era pensato di porre fine a questa serie televisiva. L’affetto del pubblico però potrebbe convincerli a confermare Don Matteo, per cui tutto rimane ancora da scoprire.

Don Matteo, il primo incontro di Nathalie Guetta con Terence Hill: “Non ho saputo trattenermi!”

Ma Nathalie Guetta non ha parlato solo del futuro della sua Natalina, perché quando le è stato chiesto com’è Terence Hill come persona ha raccontato un aneddoto molto curioso: il loro primo incontro. E pare ci sia stato anche un po’ di imbarazzo, creato proprio dall’attrice francese: “Lui è una bravissima persona. La prima volta che l’ho incontrato mi ha steso con i suoi occhi. Non ho saputo trattenermi, gli ho detto ‘Quanto si bello, Terence’. L’ho messo in imbarazzo, lui è un timido”.