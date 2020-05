Don Matteo 13, prime novità sul cast: in arrivo nuova protagonista

Anticipazioni Don Matteo 13, una nuova attrice si unirà al cast della nuova stagione: le prime novità

Iniziano ad arrivare le prime anticipazioni sul cast di Don Matteo 13. La produzione è al lavoro per mettere insieme nuovi personaggi e regalare nuove storie e avventure al pubblico. Gli italiani stanno dimostrando in ogni stagione di non essere affatto stanchi di seguire questa fiction, ed è anche merito degli attori in parte. Don Matteo funziona come una grande macchina con gli ingranaggi al posto giusto e che funzionano tutti perfettamente insieme. Il merito quindi è di tutti ed è anche per questo che ogni scelta da fare è importante, anche quella di una nuova protagonista femminile da affiancare a Terence Hill. Proprio questa è la notizia del giorno e arriva direttamente dalle pagine del settimanale Chi.

Don Matteo 13, in arrivo un nuovo personaggio femminile: “Giovane, spigliata e bella”

Nel nuovo numero in edicola, la rivista diretta da Alfonso Signorini ha fatto sapere: “Sono aperti i casting per una nuova ragazza, giovane, spigliata e bella, che parteciperà alle nuove riprese della serie Don Matteo”. Pare che due nomi siano già in ballo, dunque i casting per questo nuovo personaggio di Don Matteo 13 si avviano già alla conclusione. Un’attrice in ballo la conosciamo già, l’altra no: “In pole position ci sono una giovane attrice già vista in altre produzioni e un volto nuovo della tv pronto a debuttare accanto a Terence Hill. Chi la spunterà?”. Non resta che attendere per scoprire su chi ricadrà la scelta!

Don Matteo, prime anticipazioni sul cast della 13esima stagione

La nuova protagonista femminile non dovrebbe sostituire alcuni volti già noti di Spoleto. Il primo pensiero corre subito al capitano Anna Olivieri, il cui futuro è in qualche modo in bilico nella fiction. Tuttavia si parla di un personaggio che affiancherà don Matteo, per cui potrebbe riguardare la canonica. Non vogliamo pensare che c’è stato un addio di Natalina, piuttosto potrebbe trattarsi di una nuova ospite della canonica di don Matteo, che ricordiamo diventerà cardinale…