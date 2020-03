Don Matteo diventa cardinale: anticipazioni 13esima stagione

Don Matteo 13 anticipazioni, il papa non rinuncia al sacerdote di Spoleto: diventerà cardinale nelle nuove puntate

Vi avevamo promesso anticipazioni sulla nuova stagione di Don Matteo e sono arrivate! Nei prossimi mesi giungeranno news imperdibili su Don Matteo 13, ma le prime novità hanno già lasciato il pubblico a bocca aperta. Abbiamo tirato tutti un sospiro di sollievo vedendo don Matteo annunciare ai suoi amici di aver rinunciato all’offerta del papa in persona. Lo voleva cardinale in Vaticano, ma lui ha scelto i suoi amici e ha fatto ritorno a Spoleto. Ebbene, le prime anticipazioni giunte dalla rivista DiPiù Tv fanno sapere che il papa non si arrenderà e vorrà a tutti i costi Don Matteo cardinale. Questa scelta da parte degli sceneggiatori non è da escludere, anzi sembra essere più che concreta visti tutti i retroscena svelati. E poi sarà necessario smuovere un po’ le acque dopo aver rinnovato la fiction per una 13esima stagione.

Anticipazioni Don Matteo 13: “Colpo di scena, rivoluzionando la sua vita”

Queste le anticipazioni su Don Matteo 13: “Le carte si sono rimescolate. In Rai, dunque, adesso stanno pensando alle nuove storie, e all’orizzonte c’è un colpo di scena che si inserisce alla perfezione nella scia della stagione appena finita: si parla di un clamoroso risvolto. Il papa non si rassegnerà al gran rifiuto di don Matteo e tornerà ‘all’attacco’ riproponendo l’investitura di don Matteo a cardinale, rivoluzionando davvero la sua vita”. A quanto pare, l’idea degli autori sarebbe riprendere un po’ un vecchio personaggio dello schermo, ovvero Don Camillo, che è a tratti simile al caro Don Matteo di oggi. Sarà un caso? Forse no, perché Terence Hill è molto legato al personaggio di Fernandel e nella sua carriera c’è un film su Don Camillo, che ha diretto prodotto e interpretato. E pare ci sia proprio lo zampino di Terence Hill sulla svolta che potrebbe prendere il suo don Matteo, diventando cardinale.

Don Matteo cardinale: Terence Hill si ispira a Don Camillo

“Terence è sempre rimasto molto affezionato a quel film, in qualche modo pensa che sia alla base del suo successo anche in Don Matteo. E adesso nelle nuove puntate vuole omaggiare i lungometraggi di Gernandel e Gino Cervi facendo ripercorrere a Don Matteo le orme di Don Camillo: da prete di provincia ad alto prelato”, di legge ancora sulle pagine della rivista. Ma niente paura, Don Matteo diventerà cardinale ma non lascerà Spoleto! Le avventure con Natalina, Pippo e il maresciallo Cecchini non sono in pericolo. E ovviamente il parroco in bicicletta continuerà anche da cardinale a indagare sui gialli in città.