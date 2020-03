Don Matteo 13 ci sarà, arriva la conferma: il futuro della capitana Anna

Don Matteo, confermata la nuova stagione: il cast tornerà a Spoleto per la 13esima serie

Don Matteo 13 ci sarà, è ufficiale! Sebbene sul set della dodicesima stagione si pensava fossero le ultime puntate, gli ascolti della fiction hanno convinto tutti a proseguire. Naturalmente ci sarà da aspettare un po’ per vedere la nuova stagione di Don Matteo, probabilmente se ne parlerà nel 2022. Un intervallo di un paio d’anni come è successo fino ad ora. Presto quindi per avere anche le anticipazioni, ovviamente. Tuttavia Maria Chiara Giannetta, che interpreta la capitana Anna Olivieri, si è un po’ sbilanciata sul futuro del suo personaggio. Ma procediamo con ordine e partiamo con la conferma di Don Matteo 13. A parlare oggi è stata Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction.

Don Matteo 13 ci sarà, arriva la conferma ufficiale: “Già al lavoro”

Queste le sue parole: “Con una grande continuità di ascolto su tutte le dieci puntate, il pubblico non smette di amare questo straordinario testimonial della fiction della Rai”. Proprio gli ascolti e l’enorme affetto del pubblico hanno spinto tutti a confermare Don Matteo 13. E infatti la Andreatta ha aggiunto: “Un grande lavoro orchestrato da una società di produzione di eccellenza come la Lux Vide, che, insieme a Rai Fiction, è già al lavoro per pensare alla prossima stagione”. Il finale di Don Matteo 12 non ha convinto proprio tutti, ma gli ascolti hanno comunque premiato questa stagione dunque Terence Hill vestirà ancora i panni del parroco di Spoleto. Cosa ne sarà della capitana Anna Olivieri in Don Matteo? Dopo la sua inscenata morte per convincere Sergio a costituirsi, la capitana ha anche perdonato il galeotto e pare non sia affatto propensa a ricominciare la storia col pm Marco Nardi.

La capitana Anna Olivieri dopo la finta morte: il futuro è con Sergio in Don Matteo 13?

Lo si evince anche dalle parole di Maria Chiara Giannetta su Instagram: “Ho finalmente visto tutto il percorso di Anna, che sbaglia, che non riesce ad ascoltarsi, che lotta contro una parte ben radicata in lei che la costringe ad andare verso ciò che è sicuro, che è canonico, che è certo, verso ciò che deve fare. Una parte tanto indelebile da non permetterle più di farle ascoltare se stessa. Ho visto Anna liberarsi da se stessa, cadere e, in modo incerto, proseguire ma finalmente prendersi un rischio, a costo di farsi male, ma sentire fino in fondo ciò che vuole”. Pare quindi che il futuro di Anna sarà con Sergio, ciò che la capitana realmente vuole, ma siamo sicuri che gli sceneggiatori non ne studieranno un’altra delle loro e non ci sarà il lieto fine?