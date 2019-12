Don Matteo 12 quando va in onda e anticipazioni nuova stagione

Quando va in onda Don Matteo 12? La data d’inizio della nuova stagione della fiction

Quando va in onda Don Matteo 12? Le ultime anticipazioni della fiction con Terence Hill rivelano anche la data d’inizio, che non è poi così lontana. Intanto su Rai 1 sta andando in onda il promo che annuncia la nuova stagione, in cui il maresciallo Cecchini e Pippo camminano per le vie di Spoleto e si imbattono più volte in don Matteo. Quante volte precisamente? Un numero per niente a caso: dodici, è ovvio! Un modo simpatico, come tanti che caratterizzano la fiction, per ricordare l’appuntamento al pubblico con la dodicesima edizione di Don Matteo. Sono tante per una fiction, soprattutto al giorno d’oggi, ma questa in particolare non risente affatto del tempo che passa e gode dell’affetto incondizionato del pubblico.

Don Matteo 12 data d’inizio, le ultime anticipazioni sulla fiction di Rai 1

Per quando è fissato l’appuntamento con il ritorno del prete in bicicletta? Don Matteo 12 va in onda a partire da giovedì 9 gennaio 2020: questa è la data d’inizio svelata dai palinsesti Rai. Ovviamente potrebbero esserci dei cambiamenti dell’ultimo minuto, ma al momento possiamo dire che Don Matteo 12 va in onda il 9 gennaio e terminerà il 19 marzo. Tra le tante novità della nuova stagione della fiction c’è il ritorno di Simone Montedoro nei panni del Capitano Tommasi, per degli episodi speciali. Altra novità della dodicesima edizione riguarda la durata degli episodi, che cambierà e saranno più lunghi. Ma ci sono due interessanti new entry nel cast, che conosciamo anche molto bene.

Anticipazioni Don Matteo 12, tra le new entry nel cast anche un ex ballerino di Amici

Le anticipazioni di Don Matteo 12 rivelano la partecipazione di Fabio Rovazzi nei panni di Giulio Manzi, un ragazzo misterioso che si aggirerà per le vie di Spoleto. Inoltre vedremo unirsi al cast anche Pasquale Di Nuzzo, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Non conosciamo ancora il ruolo che interpreterà: avrà a che fare con Sofia, il personaggio di Mariasole Pollio?