Don Matteo 12, episodi speciali: torna Simone Montedoro, in forse Insinna

Don Matteo 12, nella nuova stagione vedremo degli episodi speciali. Grandi ritorni

Che sia stata confermata la 12 esima stagione di Don Matteo non è più una novità. Si rincorrono da giorni oramai notizie su anticipazioni e cast. A rivelare le ultime scelte della produzione ci ha pensato il settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni. Ci saranno l’arrivo di guest star e il ritorno dei personaggi ormai usciti di scena. Mentre Gianni Morandi posta sui social una foto che lo immortala accanto a Terence Hill, il cast sta iniziando a registrare le prime scene negli studi della Lux Vide a Formello. Anche L’Isola di Pietro infatti ha iniziato a registrare solo nella giornata di lunedì 5 maggio. La nuova stagione di Don Matteo vuole essere indimenticabile soprattutto perché nel 2020, la fiction Rai compie ben vent’anni. E proprio per celebrare questo fantastico traguardo raggiunto, la Lux Vide ha deciso di organizzare degli episodi speciali, in cui saranno presenti guest star (si parla di Stefano De Martino, tra i tanti nomi, ndr.) ed alcuni ritorni eccellenti. Tanti i volti, ex protagonisti, che torneranno per la felicità del pubblico.

Don Matteo 12: i grandi ritorni di Simone Montedoro e Flavio Insinna

Simone Montedoro e Flavio Insinna torneranno in Don Matteo 12. Sono loro i volti noti della fiction che faranno il grande ritorno nella nuova stagione, che si presume esca tra il prossimo gennaio e febbraio. Rivedremo così il Capitano Tommasi, tanto amato dai telespettatori, che per ben cinque anni è stato al centro della storia, soprattutto dopo il matrimonio con la figlia del Maresciallo Cecchini, poi morta tragicamente. Insieme a lui, ci potrebbero essere anche Nadir Caselli (Lia, la nipote di Cecchini poi diventata la moglie di Tommasi) ed infine Flavio Insinna, il mai dimenticato Capitano Anceschi.

Don Matteo: cambiamenti per la nuova stagione

Grandi cambiamenti stanno interessando la nuova stagione di Don Matteo. Mentre è certa la partecipazione di Terence Hill (senza di lui non sarebbe lo stesso, ndr.) ci saranno novità anche nella struttura della serie. Come riporta Tv, Sorrisi e Canzoni, infatti, le prime dieci serate non saranno costituite da due episodi ma saranno dei veri e proprio film tv, ciascuno dei quali avrà un riferimento ad uno dieci comandamenti.