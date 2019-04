Don Matteo 12 in partenza: riprese fissate. Le ultime news

Don Matteo 12, Terence Hill e il suo prete detective torneranno presto in prima serata su Rai 1. Le riprese hanno una data di inizio

Terence Hill e il suo Don Matteo torneranno presto in prima serata su Rai 1. La dodicesima stagione della fiction, dopo un chiacchierato stop di un anno, si farà. Tv, Sorrisi e Canzoni ha svelato la data di inizio riprese, il prossimo 20 maggio a Spoleto tutti protagonisti della storia inizieranno a girare i nuovi episodi. Presenti sul set Nino Frassica, ancora nel ruolo del divertentissimo Maresciallo Cecchini e Anna Maria Giannetta nei panni del Capitano donna Anna Olivieri. Un grande successo quello di Don Matteo negli anni. Se molti attori si sono succeduti nella fiction, Terence Hill non ha mai mollato. Se nell’altra fiction in cui era protagonista, Ad un passo dal cielo, è stato sostituito da Daniele Liotti, qui non ha mai lasciato il suo indimenticabile Don Matteo, il prete detective che aiuta tutti gli abitanti della splendida Spoleto.

Don Matteo finirà con la dodicesima stagione? Le ultime notizie

Sono stati tanti i rumors che hanno interessato negli ultimi mesi, la fiction Don Matteo. Se la dodicesima stagione era stata annunciata subito dopo il finale della precedente, ora si vocifera anche che Terence Hill potrebbe vestire per l’ultima volta la veste di Don Matteo. Un piccolo dettaglio non è sfuggito ai lettori di Tv, Sorrisi e Canzoni che cita così: “Terence Hill indosserà, dunque, per la 12 esima (e, probabilmente, ultima) volta la tonaca del prete-investigatore più amato della tv“. Cosa ci sarà nel futuro dell fiction, tra le più seguite della Rai? Lo scopriremo strada facendo.

Stefano De Martino attore a Don Matteo? Il gossip

Stefano De Martino avrà una parte (da attore) in Don Matteo 12. Questo il gossip che stava impazzendo sul web e che è stato lanciato dal settimanale Spy. Stefano De Martino dovrebbe fare la sua entrata nel mondo della recitazione nelle prossime settimane della 12 esima stagione di Don Matteo. Un ruolo quello che dovrebbe ricoprire De Martino che è ancora coperto dal mistero.