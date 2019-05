Don Matteo 12 anticipazioni, novità in arrivo nella nuova stagione

Anticipazioni Don Matteo 12, prime novità sulla nuova stagione in arrivo

Prime news e anticipazioni di Don Matteo 12! La fiction Rai più amata dagli italiani tornerà presto sui nostri teleschermi. Presto relativamente parlando, perché le puntate della nuova stagione andranno in onda il prossimo anno. Nulla di confermato al momento, ma se dovesse accadere come negli anni precedenti Don Matteo 12 potrebbe andare in onda tra gennaio e febbraio 2020. Difficilmente potrebbe andare in onda dopo l’estate, perché è sempre stato collocato nel palinsesto invernale e non in quello autunnale. Le anticipazioni sulla nuova stagione di oggi faranno sicuramente felici i fan, perché non c’è stato nessun addio da parte di Terence Hill: ci sarà in Don Matteo 12.

Don Matteo 12, le novità della nuova stagione: cambiano gli episodi

Come fa sapere Davide Maggio, le riprese della 12esima stagione sono cominciate, a dispetto di quanto era trapelato tre settimane fa. Il prete di Rai 1 è tornato in sella a distanza di vent’anni dalla prima volta. Dal set arrivano ulteriori conferme: ci sarà Nino Frassica nei panni del maresciallo Cecchini anche in Don Matteo 12, mentre il capitano dei Carabinieri sarà di nuovo Anna Olivieri, interpretata da Maria Chiara Giannetta. Ovviamente non mancheranno le new entry nel cast, che per il momento non sono state rivelate. Occhi puntati sul set di Don Matteo per scoprire tutte le novità in arrivo, ma alcune sono state già rivelate! La fiction è sempre stata caratterizzata da due episodi a puntata, da 50 minuti l’uno. Nella prossima stagione invece vedremo un episodio a puntata, ma da 100 minuti.

Don Matteo, le prime anticipazioni sulla 12esima stagione

In sostanza non cambierà moltissimo, se non che le indagini dei carabinieri, con l’aiuto seppure non richiesto di don Matteo, dureranno tutta la puntata. Non vedremo, quindi, due casi a serata ma uno solo. E poi ci sarà come sempre la storia tra i protagonisti che si evolverà durante la stagione. Le puntate dovrebbero essere dieci in totale e saranno sempre ambientate a Spoleto, in Umbria. Vi terremo aggiornati con le anticipazioni di Don Matteo 12 nei prossimi mesi!