Domenica Live si accorcia: d’Urso ridimensionata. Arriva Adriana Volpe?

In attesa dei palinsesti Mediaset riguardo la nuova stagione 2021-2022, continuano a circolare indiscrezione su quello che vedremo. Ci sono lavori in corso, il telemercato è nel pieno in vista di una nuova scoppiettante stagione televisiva. Diversi i nuovi volti che animeranno la rete ammiraglia del Biscione. In arrivo, infatti, sono Elisa Isoardi, Adriana Volpe ed Enrico Papi. Se quest’ultimo è stato confermato alla conduzione di Scherzi a Parte che si sta registrando in queste settimane e la messa in onda è prevista per il prossimo anno, non ci sono ancora conferme per quello che faranno i due ex volti Rai. L’ex spalla di Giancarlo Magalli, attualmente ancora al timone di Ogni Mattina su Tv8 che continua a floppare negli ascolti tv, ha già messo piede su Canale 5 con la partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. Prima del suo sbarco sulla rete di Sky, si parlava di un suo ingaggio poi sfumato. Adriana Volpe ha già dato prova di poter condurre anche da sola, a prescindere dai risultati deludenti. Ogni Mattina, infatti, è servita come palestra per misurarsi con una vera e propria maratona televisiva quotidiana.

Secondo il settimanale NuovoTv, la Volpe potrebbe sbarcare alla domenica pomeriggio con un nuovo programma, oltre a diventare opinionista della sesta edizione del GF Vip. Un nuovo show sotto il cappello dell’intrattenimento e non della testata giornalistica di Mediaset in onda prima di Barbara d’Urso. Quest’ultima sarebbe stata confermata con tutti i suoi programmi il prossimo anno, però Domenica Live potrebbe essere accorciata di nuovo. Stando a quanto riportato dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, a sfidare Domenica In di Mara Venier dovrebbe essere Adriana Volpe. L’ipotesi di affidare programma nuovi volti solletica i vertici del Biscione. Successivamente passerà la linea a Domenica Live di Barbara d’Urso.

Barbara d’Urso accorciata di nuovo alla domenica? La nuova ipotesi su Domenica Live

Il contenitore, anche se è tornato ad una versione allungata e originale, non sta fruttando in termini di ascolti. Ogni domenica, infatti, perde contro il diretto competitor Domenica In di Mara Venier ma anche contro Da Noi… A Ruota Libera. Se non ci sono speranze contro zia Mara, di tanto in tanto Barbara riesce a superare il programma di Francesca Fialdini.