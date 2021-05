Ascolti tv ieri 16 maggio: boom Domenica In. Mara Venier piega la d’Urso

Continua lo scontro Auditel tra Domenica In e Domenica Live. Gli ascolti tv di ieri, 16 maggio 2021, hanno decretato ancora una vittoria netta portata a casa da Mara Venier. Il contenitore del dì festivo del primo canale della Tv di Stato ha fatto registrare nella prima parte 3.172.000 telespettatori per uno share del 18.4%, mentre nella seconda parte 2.664.000 telespettatori e 17.4% di share. Purtroppo Barbara d’Urso deve arrendersi al potere di Domenica In che ha dovuto fare a meno dell’ospitata di Sophia Loren.

Inevitabilmente sconfitta, Barbara ha ottenuto i seguenti risultati: 11% con 1.716.000 spettatori e 2.121.000 al 14.7%, 2.191.000 al 14.8% poi 1.679.000 all’11.2% share. Del resto, che la concorrenza di Domenica In danneggi Carmelita si è sempre saputo, ma le cose sembrano non migliorare dal punto di vista dello share e del pubblico televisivo. Da Noi… A Ruota Libera non ha avuto la meglio su Domenica Live dopo tanto tempo in cui ha sempre primeggiato. Il programma di Francesca Fialdini ha ottenuto uno share del 13.6% pari a 1.989.000 telespettatori.

Ascolti tv domenica 16 maggio 2021: Bonolis ai livelli di Barbara d’Urso. Chiude La Compagnia del Cigno

Come riportano gli ascolti tv di ieri, domenica 16 maggio 2021, Avanti un Altro Pure di Sera continua sulla scia dei dati ottenuti da Barbara d’Urso in prima serata con Live-Non è la d’Urso. Nel dettaglio, a seguire il programma condotto da Paolo Bonolis sono stati 2.835.000 spettatori pari al 13,2% di share. Il game di Canale 5 è stato battuto da Rai1. Ha chiuso La Compagnia del Cigno 2 con 3.757.000 spettatori pari ad uno share del 16,6% di share.

Di seguito gli ascolti tv di ieri sera degli altri canali: Rai2 The Rookie 1.136.000 spettatori (4.5%), Bull 1.063.000 spettatori (4.3%). Italia1 Gemini Man 1.419.000 (6.2%). Rai3 Che Tempo Che Fa 2.717.000 spettatori (10.9%), Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.517.000 spettatori (7.1%). Rete4 Robin Hood 769.000 spettatori (4.2%). La7 Non è L’Arena 1.252.000 spettatori (5.1%) e 1.092.000 spettatori (8.6%). Tv8 Antonino Chef Academy 313.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Supernanny 347.000 spettatori (1.4%).

Ascolti tv ieri: Avanti un Altro meglio al pomeriggio. L’Eredità sfiora il 21%

Avanti un Altro fa meglio nella fascia del preserale. Gli ascolti tv di ieri, infatti, hanno fatto registrare per Paolo Bonolis il 15,4% di share con 2.896.000 telespettatori. Avanti il Primo, invece, ha segnato 2.062.000 spettatori con il 13,1% di share.

L’Eredità ha sfiorato il 21% di share. Su Rai1 Flavio Insinna è stato seguito da 3.931.000 spettatori con il 20,5% di share. L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.757.000 spettatori (17%).