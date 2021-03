Domenica Live, parla la fidanzata di Oppini: i retroscena su Dayane Mello

Francesco Oppini, la sua compagna Cristina Tomasini e mamma Alba Parietti a ruota libera a Domenica Live. Nel salotto di Barbara d’Urso i tre si sono raccontati senza filtri, rivelando dei fatti inediti che li hanno visti protagonisti di recente. Cristina ha reso noto di essere stata cercata dalla produzione del reality Mediaset condotto da Alfonso Signorini che avrebbe spinto per farla confrontare in diretta con Dayane Mello. Oppini ha escluso che a breve convolerà a nozze, ma ha espresso la volontà di diventare padre (la fidanzata gli ha fatto eco, dicendosi pronta per la maternità). Infine la Parietti ha parlato dell’ex fidanzata ‘famosa’ del figlio, Alessia Fabiani. E non ha avuto paroline dolci per la showgirl.

“Mi sono trovata in un vortice più grande di me, per l’onda mediatica… Io sono sempre riservata e sempre un passo indietro da tutto”, ha confidato Cristina, riferendosi al can can social in cui è capitata suo malgrado mentre il fidanzato era impegnato al GF Vip. Nel reality a un certo punto qualcuno ha parlato di un feeling particolare tra Oppini e Dayane Mello. “Lei non mi è piaciuta”, ha attaccato Cristina, non nascondendo di aver provato un pizzico di gelosia nei confronti della modella brasiliana. Il GF Vip aveva pensato a un confronto/scontro in diretta, ma è arrivato il no della Tomasini: “La produzione mi ha proposto di avere un confronto diretto con lei, io ho aspettato lui privatamente”.

Cristina ha quindi ribadito di non aver voluto comparire innanzi alle telecamere per via del suo carattere e della sua riservatezza. Non solo: con Francesco voleva dei chiarimenti, ma non ‘televisivi’. Chiarimenti che sono arrivati, a reality concluso, anche se non è stato semplice. “Ci siamo spiegati, ma è stato difficile”, ha raccontato la donna, aggiungendo che chi vede da fuori la trasmissione ha un punto di vista differente rispetto a chi la vive da dentro. “Sono due realtà parallele”, ha confermato Francesco. Oggi con Cristina tutto procede a gonfie vele ma il matrimonio non è nei progetti imminenti di coppia.

“Il matrimonio non è previsto per ora. Prima c’è la convivenza, magari un figlio e poi…”, ha dichiarato Oppini che invece ha espresso la volontà di diventare padre, in pieno accordo con la compagna.

Alba Parietti invece ha speso delle parole su Alessia Fabiani che ha vissuto una love story giovanile con suo figlio. La conduttrice piemontese ha lasciato intendere che la ragazza, all’epoca della relazione, non si sia comportata in modo irreprensibile con Francesco che ha stemperato il tutto archiviando velocemente la questione.