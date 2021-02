Grande Fratello Vip, Oppini durissimo su Dayane: “Sconvolti in studio”

La scelta di Dayane Mello di spedire al televoto Rosalinda Cannavò a un passo dalla finale del Grande Fratello Vip ha provocato reazioni ‘poderose’, sia all’interno della Casa sia all’esterno. Così è tornato a scomodarsi pure Francesco Oppini, che con la modella brasiliana, durante il percorso nel reality, ha avuto un rapporto alquanto teso. Il figlio di Alba Parietti, intervenuto nel corso del format web Casa Chi, ha tuonato sulla showgirl, dando su di lei un giudizio netto e per nulla tenero.

Francesco ha premesso che il suo ragionamento riguarda solo il gioco del Grande Fratello Vip, specificando di avere molto rispetto per il momento delicato che sta vivendo Dayane sul piano personale. Poi però ha ‘picchiato duro’ sulla brasiliana, sostenendo che alla fine sia uscito il suo vero volto. Cioè? “Dayane, purtroppo, è una persona anaffettiva, incoerente e sta giocando un tipo di gioco che non è comprensibile a me e a molti altri”.

Oppini ha quindi commentato la mossa che tanto ha fatto discutere, quella con cui la Mello ha mandato al televoto Rosalinda. Mossa giunta pochi minuti dopo che la stessa modella ha dichiarato alla Cannavò di essersi in qualche modo innamorata di lei durante lo show. “Quello che ha fatto alla fine, dichiarando Samantha la sua spalla e mandando al televoto Rosalinda, rischiando di farla fuori, credo sia stata la mossa più controproducente per lei”. ha dichiarato Francesco. L’ex gieffino ha poi fatto notare come la decisione presa da Dayane abbia “sconvolto” sia gli inquilini, sia il pubblico.

“Per me è inconcepibile. Va bene la strategia, ma giocatela in un altro modo perché così è giocare sporco. È tutto contraddittorio come sempre”, ha chiosato con fermezza Francesco.

Grande Fratello Vip: Dayane Mello nella bufera dopo la scelta di mandare al televoto Rosalinda. Le reazioni nella Casa

Dopo la decisione di Dayane su ‘la fu’ Adua Del Vesco, nella Casa si è innescato un vespaio. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno criticato senza se e senza ma la Mello, salvo poi riconciliarsi in vista della finale. Rosalinda ha accusato il colpo, finendo in una valle di lacrime, non capacitandosi di come quella che la chiamava “sorella” abbia potuto metterla in una simile situazione. La Cannavò ora è al televoto con Stefania e venerdì una delle due dovrà lasciare anzitempo lo show: entrambe sono da oltre 5 mesi ‘recluse’ nella dimora di Cinecittà e l’eliminazione a un passo dalla finalissima suona come una gigantesca beffa del destino.