GF Vip Adua e Dayane, perché entrambe stanno sbagliando (e non poco)

Durante l’ultimo scampolo della diretta in prime time di lunedì 22 febbraio 2021 del Grande Fratello Vip è andato in scena un vero e proprio regolamento di conti: Dayane si è ritrovata a decidere chi mandare in nomination tra Andrea Zelletta – Samantha De Grenet e Stefania Orlando – Rosalinda Cannavò. Una nomination tra le più importanti visto che è l’ultima: chi perderà uscirà a un passo dalla finalissima. La brasiliana ha deciso di salvare Zelletta – Samantha spendendo in automatico al televoto Adua Del Vesco, al secolo Cannavò, e Stefania, sua nemica giurata da tempo. La decisione ha creato scompiglio nella Casa, dove si è consumata una notte ‘dai lunghi coltelli’.

Tutti, eccezion fatta per la De Grenet, hanno detto peste e corna della Mello. “Inaffidabile”, “Falsa”, “Non sa cos’è l’amicizia né l’amore” etc etc. Rosalinda invece è scoppiata in una valle di lacrime. Anche perché Dayane, poco prima di indirizzarla verso la nomination, ha detto addirittura di essersi innamorata di lei. Insomma, si è avventurata in una confessione, secondo molti strumentale, in cui ha dichiarato di aver provato sentimenti più profondi di una semplice amicizia per l’attrice.

Al netto di tutto questo, urgono delle riflessioni, sia sulla modella brasiliana sia su Rosalinda, due personaggi tra i più ‘scostanti’ della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dayane ha una sola coerenza, vale a dire essere incoerente: in questi mesi ha detto tutto il contrario di tutto, è stata amica e nemica di più personaggi passati nella Casa. A stridere non è tanto l’incoerenza, a cui tutte le persone del mondo sono soggette, quanto piuttosto il fatto di come la Mello intenda determinati concetti. Su tutti l’amore e l’amicizia, due valori che nulla hanno a che vedere con quanto si è visto da parte sua in questi giorni.

Un’amica sostiene, si fa da parte, salva la persona a cui vuole bene, non pretende di essere ‘esclusiva’ nel rapporto. L’amicizia è fare un passo indietro da sé per esserci con ‘l’altro/a’. Non è ripicche, regolamento di conti, spedire quella che si chiamava ‘sorella’ fino a 20 giorni fa al televoto col pericolo di farle perdere una agognata finale sospirata per 5 mesi. L’errore più grosso di Dayane non è che sta giocando (giustamente sta in un gioco e quello si deve fare, pure cinicamente se lo si vuole). L’errore è giocare mescolando valori quali amicizia e amore. Quelli non sono in vendita, non sono un gioco. O si gioca, o si ama! O si gioca con cinismo, o si è amici!

Capitolo Rosalinda: anche la Cannavò non è certo esente da ‘ombre’. Durante il suo percorso si è saputo che le sue relazioni passate con Morra e Garko erano ‘cartonate’. Anzi, patinate, da copertina. Dopodiché ha trascorso 5 mesi a ribadire un giorno si e l’altro pure che in ogni caso avrebbe risolto con il fidanzato storico, Giuliano, fuori dallo show e che prima non avrebbe mosso un dito con un altro uomo. Con la relazione con Zenga si è autosmentita. Nulla di male a lasciare una persona e a legarsi ad un’altra: succede dall’alba dei tempi e succederà ancora. Il punto è che se ci si fa portatori di ‘morale’ (“Io mai”, Io non lo farei…”, “Io non sono fatta così…”), quando poi i fatti smentiscono tale morale, si fa la figuraccia di chi ‘predica bene e razzola male’.

La Cannavò inoltre non si capisce bene cosa voglia e come valuti le situazioni. Proprio mentre Dayane doveva prendere una decisione su chi mandare in nomination, lei le ha detto di scegliere tranquillamente senza problemi. Ebbene, la Mello ha scelto proprio Adua, innescando una valle di lacrime in Rosalinda. Quindi? Non ha detto che poteva scegliere tranquillamente?

Un’ultima riflessione: ormai è da 5 mesi che la Del Vesco passa parecchio tempo con la Mello, così come gli altri concorrenti. Tutti hanno compreso la natura della modella sudamericana, con i suoi pro e i suoi contro. Adua sembra invece ancora avere delle fettone di salame sugli occhi. A lungo andare, non levarsele, non è più una giustificazione ma uno sbaglio.