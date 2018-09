Loredana Lecciso a Domenica Live: “Io e Albano non siamo tornati insieme”

Loredana Lecciso intervistata a Domenica Live parla del riavvicinamento con Albano Carrisi

Loredana Lecciso è tornata in tv per smentire i recenti gossip sul suo conto. A Domenica Live la showgirl ha chiarito di non essere tornata insieme ad Albano Carrisi dopo la recente separazione. Nelle ultime settimane Loredana era stata avvistata di nuovo a Cellino San Marco e qualcuno aveva subito pensato ad un riavvicinamento. Albano e la Lecciso hanno chiarito le incomprensioni del passato e scelto di restare uniti per il bene dei figli Jasmine e Albano Junior, detto Bido, ma non sono più una coppia. “Nessun riavvicinamento sentimentale tra di noi, come uomo e donna. Noi siamo una famiglia e lo saremo sempre”, ha spiegato la pugliese a Barbara d’Urso.

Loredana Lecciso: “Non smetterò mai di volere bene a Albano”

“Non smetterò mai di volere bene ad Albano e so che anche per lui è lo stesso. Siamo veramente una famiglia”, ha aggiunto Loredana Lecciso. Ma allora il ritorno a Cellino San Marco, nella tenuta del cantante, a cosa era dovuto? “Io vivo a Lecce ma spesso vado a Cellino a trovare i miei figli, che abitano lì”, ha chiarito la pugliese. E proprio nel paesino di Carrisi Loredana ha rivisto qualche volta la rivale Romina Power, che nell’ultimo periodo – complice il lavoro – è tornata a visitare più spesso la Puglia. Non solo per Albano ma pure per la figlia Romina Carrisi Junior, detta Uga, che da qualche anno lavora nell’azienda vinicola del padre. “Sì, a volte c’è Romina”, ha ammesso la Lecciso.

Albano Carrisi è stanco del gossip su Romina e Loredana

E mentre Loredana Lecciso non ha esitato a chiarire la sua situazione sentimentale in tv, Albano Carrisi si è detto stanco dei pettegolezzi sulla sua vita privata. “Basta gossip, mi fa schifo”, ha chiesto l’artista durante la recente intervista a Verissimo.