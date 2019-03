Domenica Live e Domenica In: chi sono gli ospiti del 3 marzo 2019

Ospiti Domenica Live e Domenica In, chi vedremo da Barbara d’Urso e Mara Venier il 3 marzo 2019

Ancora una domenica ricca di ospiti a Domenica Live e Domenica In. Rai 1 e Canale 5 hanno fatto le loro scelte e il pubblico potrà scegliere chi seguire, o magari seguire sia la trasmissione di Barbara d’Urso sia quella di Mara Venier. Con il nuovo orario di Domenica Live, infatti, sarà possibile seguire gli interventi di tutti gli ospiti di domenica 3 marzo. Come sempre, le anticipazioni non mancano. Barbara ha rivelato i suoi ospiti direttamente dal suo salotto di Pomeriggio 5, al termine della puntata del venerdì. Chi ci sarà? Ve lo riveliamo subito, e di seguito troverete gli ospiti di Mara Venier.

Domenica Live ospiti 3 marzo 2019, tra tradimenti e sorprese

Curiosi di scoprire gli ospiti di Domenica Live del 3 marzo 2019? Ce ne saranno per tutti i gusti. Barbara aprirà innanzitutto una busta contenente delle “prove mai viste prima”, così sono state appellate, su un presunto tradimento. Riguarderanno Riccardo Fogli? Lo scopriremo soltanto domenica e non sarà l’unico tradimento a essere affrontato. Dall’Argentina infatti arriverà Chando Erik Luna a dare la sua versione dei fatti sul rapporto con Manila Gorio. Chando è l’ex fidanzato di Grecia Colmenares, che domenica scorsa non era ospite perché soffriva per l’accaduto. E poi ancora si parlerà dell’aggressione a Patrizia Bonetti e Aida Yespica, presenti in studio. Infine, per la felicità del pubblico di Uomini e Donne, vedremo Rosa e Pietro a Domenica Live. L’ex tronista rivelerà in diretta a Pietro se sono in attesa di un maschietto o di una femminuccia.

Domenica In ospiti 3 marzo 2019: puntata tutta al femminile

In vista della festa della donna, gli ospiti di Domenica In saranno tutte donne. Mara Venier ospiterà nel suo studio Antonella Clerici, che porterà anche i sei semifinalisti di Sanremo Young. Ci sarà ancora Dalila DI Lazzaro, lontana dalla scena da un bel po’ di anni. E poi ancora vedremo Luisa Corna e Lorella Cuccarini, che si esibiranno nel corso della puntata. Mara intervisterà Rita Dalla Chiesta, infine spazio anche a Valeria Fabrizi che tornerà a Domenica In per raccontare alcuni episodi legati al rapporto con Walter Chiari.