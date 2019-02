Grecia Colmenares: il fidanzato Chando Erik Luna smentisce il tradimento a Domenica Live

Momento difficile per Grecia Colmenares. Dopo l’addio all’Isola dei Famosi l’attrice venezuelana non sta attraversando giorni facili. A rivelarlo Barbara d’Urso a Domenica Live: “Grecia è sotto shock, sta molto male per le foto del fidanzato Chando Erik Luna con Manila Gorio“. Per questo la sud americana non si è presentata nel programma di Canale 5. Al contrario del compagno che, dall’Argentina, ha mandato un video messaggio alla d’Urso. “Manila è una persona speciale, carina e simpatica. Molto affettuosa come me. Quelle coccole sono normali tra amici. Ricordate sempre: i buoni non sono mai tanto buoni e i cattivi non sono mai tanto cattivi”, ha dichiarato il giovane, smentendo dunque la relazione con la Gorio.

Manila Gorio: la reazione alle parole di Chando Erik Luna

Dopo il filmato a Domenica Live, pure Manila Gorio ha detto la sua sulla presunta relazione con Chando Erik Luna. “Grazie per le belle parole, amore, a Domenica Live. Sei speciale anche tu! Non è facile dire esattamente come stanno le cose, soprattutto in questo momento… tempo al tempo, aspetto e non ho fretta!”, ha scritto l’opinionista e presentatrice tv.

Grecia Colmenares, Chando e Manila: situazione confusa

Insomma la situazione tra Grecia Colmenares e Chando Erik Luna è piuttosto confusa: i due stanno ancora insieme o si sono lasciati a causa di Manila Gorio? Chi vivrà, vedrà!