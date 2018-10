Domenica Live e Domenica In: chi sono gli ospiti del 28 ottobre 2018

Domenica Live e Domenica In, chi sono gli ospiti dell’appuntamento del 28 ottobre 2018

È la sfida della domenica, Barbara d’Urso vs. Mara Venier. E la sfida è fatta anche di grandi ospiti: a Domenica Live e Domenica In nelle puntate del 28 ottobre 2018 ne troviamo per tutti i gusti e per tutte le età. Come sempre, Barbara d’Urso ha annunciato i suoi ospiti a Domenica Live nella puntata di oggi di Pomeriggio 5. Ha spiegato che non avrebbe potuto rivelare proprio tutto, prima di lanciare il filmato: “Un promo un po’ misterioso. Dicendo delle cose ma altre non possiamo dirle”. E in effetti su alcuni ospiti sono stati bravi a mantenere alta l’attenzione, non rivelando i nomi ma parlando solo dell’argomento che verrà trattato.

Gli ospiti di Domenica Live della puntata del 28 ottobre 2018

Questi gli ospiti del 28 ottobre di Domenica Live: Iva Zanicchi, Edoardo Bennato e Vip che dicono di avere contatti con l’aldilà. Non sappiamo ancora chi sono questi personaggi famosi che vantano questa dote, ma di sicuro c’è un’altra anticipazione ancora ad aver catturato l’attenzione del pubblico di Barbara d’Urso. Tra gli ospiti, invece, ci sarà una donna famosa che avrà da raccontare qualcosa di clamoroso: “Accuse choc di una donna famosa”, così è stato annunciato il momento. E poi ancora si parlerà del giallo della Marchesa d’Aragona: Daniela Del Secco è o non è una nobile? Se ne parlerà a Domenica Live con tanti ospiti in studio, magari gli stessi che l’hanno attaccata a Pomeriggio 5.

Domenica In, tutti gli ospiti del 28 ottobre 2018: Mara Venier intervista Carlotta Mantovan

Blogo ha anticipato chi sono gli ospiti di Domenica In del 28 ottobre: prima tra tutti spunta il nome di Carlotta Mantovan, che sta affrontando il dolore della perdita di Fabrizio Frizzi. In studio ci sarano anche Lino Banfi, Nino D’Angelo, Alessandro Gassman e inoltre ci sarà il ritorno di Paolo Ruffini con la sua compagnia di Up & Down.