Domenica Live e Domenica In: chi sono gli ospiti del 31 marzo 2019

Ospiti Domenica In e Domenica Live del 31 marzo 2019: tutti i nomi

Stiamo per svelarvi gli ospiti di Domenica Live e Domenica In del 31 marzo 2019. Dopo aver letto i nomi e i volti della prossima domenica televisiva, potrete fare le vostre scelte. Come sempre, Barbara d’Urso ha annunciato ospiti esclusivi e mostrato buste gialle nella puntata di Pomeriggio 5 del venerdì. Con una clip sono stati annunciati tutti gli ospiti di domenica 31 marzo 2019, ma oggi vogliamo iniziare questa rubrica scoprendo prima gli ospiti di Domenica In. Chi ci sarà da Mara Venier? Il programma di Rai 1 ha chiamato a sé grandi nomi per un’altra puntata interessante e che saprà non annoiare il pubblico.

Domenica In ospiti del 31 marzo 2019: Rocio Munoz Morales e Povia in studio

Tra gli ospiti del 31 marzo di Domenica In ci sarà Rocio Munoz Morales, la compagna di Raoul Bova. Mara farà con lei una lunga intervista e poi le chiederà di esibirsi in un bel tango. Dopo aver partecipato a Ciao Darwin, domenica su Rai 1 ci sarà anche Povia, insieme a Peppino Di Capri. Loro gli ospiti musicali di questa puntata. Ci sarà anche un grande ritorno in studio a Domenica In: rivedremo infatti Massimo Ferrero, il presidente della Sampdoria, che strapperà ancora sorrisi al pubblico. Mara Venier, che ieri ha ringraziato pubblicamente Costanzo e Maria De Filippi per la sua rivincita, intervisterà anche Eleonora Daniele e Pamela Prati (parlerà delle sue nozze?). Infine, a Domenica In ci sarà Veronica Paccagnella, la campionessa e ginnasta azzurra con la sindrome di Down.

Domenica Live ospiti del 31 marzo 2019: Fernanda Lessa si racconta

Barbara ha lanciato la clip con le anticipazioni di Domenica Live in cui abbiamo visto i cosa si parlerà domenica prossima. Ci sarà molto gossip sull’Isola dei famosi, si parlerà di nuovo di Paolo Brosio e Sarah Altobello ma anche di Aaron Nielsen. Almeno sono loro i nomi spuntati dalla clip. Ci sarà anche Fernanda Lessa ospite e, infine, Barbara d’Urso rivelerà il contenuto della busta choc.