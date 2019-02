Pamela Prati si sposa con Marco, c’è la data del matrimonio: “Sono felicissima”

Pamela Prati e Marco si sposano: la showgirl è pronta per il grande passo

Pamela Prati si sposa! E il matrimonio con Marco, annunciato solo qualche settimana fa, non è neanche tanto lontano. A inizio 2019 infatti la Prati aveva detto di essere pronta per il grande passo, ma soltanto oggi ha aggiunto qualche dettaglio in più. Tra cui la data del matrimonio, non precisa ma comunque il periodo è stato rivelato. Pamela Prati ha parlato ai microfoni di Un giorno da pecora, la trasmissione radiofonica condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, in onda su Radio1. Non poteva mancare un po’ di gossip nel corso dell’intervista, così abbiamo scoperto che Pamela Prati e Marco si sposeranno in primavera!

Pamela Prati si sposa con Marco: il matrimonio in primavera

Alla ex concorrente del primo Grande Fratello Vip è stato chiesto se fosse vero o meno che presto convolerà a nozze. La sua risposta è stata chiarissima: “Mi sposo a fine marzo, a Roma. Sono felicissima, sono molto emozionata, è importantissimo, è il regalo più bello che la vita potesse farmi”. Il suo compagno e futuro marito Marco è un imprenditore edile che le ha regalato la felicità tanto attesa. A gennaio, infatti, Pamela aveva così parlato di lui su Rai1, a Vieni da me: “Marco è l’altra metà della mela. Lui è l’amore della mia vita. È proprio l’amore vero, quello che ho cercato per tutta la vita”.

Pamela Prati e Marco, il matrimonio è vicino

E proprio in quella occasione aveva annunciato il matrimonio: “Io e Marco presto ci sposeremo e vivremo tra l’America e la Francia. Vogliamo girare e proteggere i nostri bambini”. Un sogno che si realizza, una famiglia a cui dedicarsi, da amare e proteggere e un compagno che è esattamente ciò che ha sempre cercato. Non resta che attendere il grande giorno degli sposi Pamela Prati e Marco, intanto a loro vanno le nostre felicitazioni!