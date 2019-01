Pamela Prati a Vieni da me parla del fidanzato: “Marco, ti ringrazio”

Pamela Prati fidanzato Marco e figli in affido: le confessioni a Vieni da me

Pamela Prati ha raccontato a Vieni da me la sua nuova vita accanto a Marco. Grazie al nuovo fidanzato la showgirl è rinata ed è diventata pure mamma di due bambini in affido. Finalmente Pamela ha realizzato il sogno di avere una famiglia tutta sua: un desiderio che covava da tempo e che non è mai riuscita a realizzare fino ai 60 anni. “Marco è l’altra metà della mela. Lui è l’amore della mia vita. È proprio l’amore vero, quello che ho cercato per tutta la vita”, ha confidato l’ex prima donna del Bagaglino a Caterina Balivo.

Pamela Prati lascia l’Italia con la famiglia

“Marco, ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per me. Sei un papà meraviglioso”, ha detto Pamela tra le lacrime, guardando dritto nella telecamera.“Io e Marco presto ci sposeremo e vivremo tra l’America e la Francia. Vogliamo girare e proteggere i nostri bambini”, ha dichiarato Pamela Prati a Vieni da me. La coppia ha preso in affido due fratellini, un bambino di 11 anni e una bambina di 6, che fa la ballerina.

Pamela Prati fidanzato: chi è Marco

Il nuovo fidanzato di Pamela Prati, Marco, è un imprenditore edile. Con Pamela Prati l’incontro è stato casuale ma si è rivelato un grande colpo di fulmine. “Ho incontrato il grande amore, ci ho messo una vita, ma ho incontrato, finalmente, l’uomo che aspettavo da sempre. E ora, per me, non esiste il passato, esiste solo il presente e il futuro. Ed esiste, soprattutto lui”, ha spiegato l’ex del Grande Fratello Vip al settimanale Chi.