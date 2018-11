Domenica Live e Domenica In: chi sono gli ospiti del 18 novembre 2018

By

Quella di domenica 18 novembre 2018 sarà un’altra domenica ricca di ospiti ed esclusive per Domenica In e Domenica Live. Chi accoglieranno Mara Venier e Barbara d’Urso nei loro rispettivi salotti? Zia Mara ha deciso di ospitare l’amica di vecchia data Antonella Clerici. Le due cucineranno addirittura in diretta, ricreando un po’ l’atmosfera de La Prova del Cuoco. Ma dalla Venier ci saranno pure Emma Marrone – che promuoverà il suo nuovo album – e Claudio Amendola, che presenterà invece la nuova fiction Nero a metà. Inoltre Mara Venier intervisterà la signora Rita Lanzon, mamma di Federica De Luca e nonna del piccolo Andrea, uccisi nel 2016 a Taranto dal marito di Federica e papà del piccolo.

Barbara d’Urso annuncia i suoi ospiti a Domenica Live

Quali sono gli ospiti di Domenica Live? Come annunciato da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, domenica 18 novembre ci saranno gli ex coniugi Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic. Ci sarà poi Rocco Siffredi, reduce da un intervento chirurgico. Grande spazio sarà occupato dal Grande Fratello Vip: protagonista di questo segmento Alessandro Cecchi Paone, che si confronterà con alcuni concorrenti che hanno già lasciato il gioco. In particolare il divulgatore scientifico dovrà vedersela con Elia Fongaro e Maria Monsè.

Barbara d’Urso: “Tante sorprese a Domenica Live”

La d’Urso intervisterà poi l’ex fidanzata di un calciatore famoso, la cui identità non è stata ancora svelata. “Ma ci saranno tante altre sorprese ed esclusive”, ha chiarito Barbarella.