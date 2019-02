Domenica Live, Divino Otelma contro l’Isola: “Rinchiusi in un posto squallido”

Intervista Divino Otelma a Domenica Live: ecco cosa gli è davvero successo dopo l’Isola 2019

Il Divino Otelma ha avuto qualcosa da ridere sul trattamento subìto dopo aver lasciato l’Isola dei Famosi a causa del taglio alla testa. A detta sua, sarebbe stato rinchiuso in un posto senza avere la possibilità di comunicare con sua sorella. Ha scritto quindi una lettera – portata a Domenica Live e mostrata da Barbara d’Urso – con cui ha spiegato cosa gli è successo davvero: “Abbiamo scritto noi la lettera. La rivendichiamo. Se mai dovesse capitarci una situazione del genere, ne scriveremo un’altra. L’abbiamo scritta per una serie di ragioni, per come siamo stati tratti sin dall’inizio. Ci è stato impedito di comunicare con nostra sorella, ma noi non eravamo più concorrenti dell’Isola dei Famosi in quelle condizioni. Discorso chiuso”.

Divino Otelma contro l’Isola dei Famosi: la lettera

Non proprio un discorso chiuso, visto che poi il Divino ha aggiunto: “Dopo nove punti, dovevamo aspettare senza sapere per quanto tempo avremmo dovuto aspettare. Siamo stati rinchiusi in un posto alquanto squallido”. Ma come sta adesso? “Stiamo discretamente bene. Avvertiamo il peso di quello che è successo a livello psicologico”. Taylor Mega (che ha spiegato qual è il suo vero lavoro) ha visto da vicino quello che è successo al Divino Otelma all’Isola 2019: “Dopo la mia eliminazione, mi hanno fatto aspettare e ho visto Otelma ferito”.

Francesca Cipriani e Otelma, pace fatta

Presente in studio anche Francesca Cipriani, rea di averlo spinto, che si è difesa così: “Lungi da me l’idea di fagli del male!”. Ma il Divino Otelma non pensa questo e infatti, non appena si sono incontrati, si sono lasciati andare a un lungo abbraccio. Nella puntata di oggi di Domenica Live, c’è stata anche l’intervista completa alla presunta madre biologica di Paola Caruso. Se il caso di Otelma pare proprio che sia stato chiuso, invece rimane aperto quello riguardante i veri genitori della Caruso.