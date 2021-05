Domenica Live confermata: Barbara d’Urso torna di sera. I retroscena

Aria di conferma per Barbara d’Urso. Gli ascolti dei suoi programmi non sono stati brillanti in questa attuale stagione tv, ma Mediaset ha deciso di concederle un’altra opportunità. Nei giorni scorsi si è tanto discusso sulla possibile chiusura di Domenica Live e in molti hanno pensato alla fine dell’era ‘dursiana’ dopo il flop di Live-Non è la d’Urso chiuso in largo anticipato. In varie occasioni la conduttrice ha spiegato che non c’è niente di vero nelle voci circolate anche su una sua possibile cacciata della rete ammiraglia del Biscione.

Barbara d’Urso confermata con tutti i suoi programmi nella stagione 2021-2022. Il 9 maggio 2021 Domenica Live ha fatto il record di ascolti, totalizzando il 16,46% di share con 2.015.000 spettatori e il 15,12% di share con 1.849.000 telespettatori, con picchi di oltre il 18% di share con 2.200.000. Questi sono stati i dati diffusi da Mediaset tramite comunicato stampa. Nonostante ciò, il programma più visto è stato Domenica In di Mara Venier che ha sfiorato il 20% e tre milioni di spettatori, con picchi di oltre il 22%.

Negli ultimi la storia di Domenica Live è stata molto travagliata. La trasmissione è stata leader nella sua fascia fino al ritorno sul primo canale della Tv di Stato di zia Mara al timone dello storico contenitore del dì festivo che ha fatto il pienone di pubblico e share. Fino al 2019 la d’Urso alla domenica andava in onda dalle 14 alle 18.45. Mediaset aveva deciso di ridimensionarla, dalle 17 alle 18.45, per poi tornare alla sua durata originaria a gennaio scorso. Gli ascolti però non sono tornati quelli di un tempo.

Pomeriggio 5 torna a settembre con una nuova edizione sempre con Barbara d’Urso. Da chiarire, invece, la possibilità di una versione estiva con Elisa Isoardi alla conduzione. Come ogni anno, alla fine di ogni puntata Carmelita cederla linea a Gerry Scotti e Paolo Bonolis con i loro storici game show, mentre sarebbe allo studio un nuovo preserale con Enrico Papi.

Barbara d’Urso torna in prima serata: nuovo programma o Live-Non è la d’Urso?

Barbara d’Urso torna anche di sera, come svelato da Blogo. Non è chiaro se con Live-Non è la d’Urso o con un altro programma. Inoltre, attualmente, non si fa neanche riferimento ad una eventuale nuova edizione della versione classica del Grande Fratello. La domenica sera rimane in bilico fra Paolo Bonolis e Maria Carmela. Il primo potrebbe tornare con Avanti un Altro Pure di Sera, abbinato ad una nuova trasmissione di varietà in prima serata.